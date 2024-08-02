Власти Бурятии помогут пострадавшим от потопа жителям

- Ущерб есть – пострадали жилые строения и огороды, пропал урожай, пали домашние животные. Безусловно, помощь необходимую мы окажем. Сейчас еще в Тарбагатае и Большом Куналее ситуация непростая. Поток воды пришел туда, там тоже смыло пешеходные мосты, затопило участки, дороги, дома. Сейчас будет оценка всех необходимых мер для помощи людям, - отметил глава Бурятии.





Алексей Цыденов подчеркнул, что с завтрашнего дня начнется подворовая оценка ущерба и работа правительственной комиссии по ЧС для выделения средств пострадавшим подворьям. Глава республики также подчеркнул, что необходима помощь волонтеров и всех неравнодушных людей.





- Хочу обратиться ко всем нашим неравнодушным людям. Здесь нужна будет помощь не только материальная, но нужна будет помощь всю эту грязь и ил собирать и вывозить. Тут есть и семьи участников специальной военной операции, которым требуется особая помощь. Здесь есть семьи, где дети - инвалиды. Мы со своей стороны, конечно, все сделаем, но народная помощь - навести порядок на участках, на территории тоже будет не лишней, - сказал Алексей Цыденов.





Материальная поддержка будет оказана жителям Тарбагатайского и Мухоршибирского районов в связи с подтоплениями, произошедшими 1 августа из-за обильных осадков. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, который выехал в районы для оценки ситуации.