В Улан-Удэ возобновили поиски пропавших Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» развернули штаб на улице Аэрофлотская в микрорайоне Сокол. На поиски вышли представители отряда и присоединившиеся к ним неравнодушные горожане. Желающим помочь волонтёры рекомендовали взять батарейки, запас воды, перчатки и медицинские маски.

Пока не раскрывается, возникли ли в деле какие-либо новые обстоятельства.

Присоединиться к поискам могут все желающие.

Напомним, 11 апреля Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она встретила знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.

Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.

Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови.

Главный подозреваемый в убийстве – мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве. Ранее сообщалось, что следователи проводят экспертизы по улучшению качества этих видеозаписей, однако удалось ли им добиться этого, пока не известно.