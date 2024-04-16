Происшествия 16.04.2024 в 11:14

В Улан-Удэ возобновляются поиски Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева

Добровольцев просят одеться по погоде, взять с собой репелленты, перекус и воду
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ возобновляются поиски Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
Вчера в Улан-Удэ до темноты продолжались поиски 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнего Станислава Норбоева. Напомним, они пропали 11 апреля при странных обстоятельствах.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 15 апреля в поисках приняли участие более 200 человек. За все дни поиска пешими группами пройдено более 1900 км, расклеено более 400 ориентировок.

«Были выполнены задачи по осмотру береговых линий рек, лесного массива, по оклейке ориентировок и опросу возможных свидетелей. Информационные координаторы продолжают работу по сбору и анализу информации, прозванивают медицинские учреждения, проверяют все поступающие свидетельства», - рассказали в организации.

Сейчас координаторы поиска анализируют всю поступившую информацию, чтобы поставить новые задачи. Оперативные картографы обрабатывают треки для полной картины поиска.

Сбора волонтеров назначен на 12 часов. Добровольцев просят одеться по погоде, взять с собой репелленты, перекус и воду. Также требуется помощь в печати вертикальных ориентировок. У кого есть такая возможность, могут позвонить по телефонам +7 (914) 633-73-53 (Лариса) или +7 (950) 382-22-37 (Ирина).

Напомним, по данным правоохранителей, 11 апреля Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она повстречала знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. После они вместе уехали в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружены в разных местах города и пригорода.
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