Пропавших в Улан-Удэ Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева признали убитыми

Сегодня Следственный комитет Бурятии сообщил новые подробности расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнего Станислава Норбоева. Как рассказали в ведомстве, дело передано в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел. Кроме них в следственно-оперативную группу включены наиболее опытные следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска полиции.Также в Следственном комитете рассказали, что на улице Домостроительной в Улан-Удэ на участке между автодорогой и железнодорожными путями были обнаружены следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На обнаруженном позже автомобиле пропавшей женщины найдены следы принадлежащей ей крови. В настоящее время продолжаются геномные и криминалистические исследования в отношении еще множества различных объектов, изъятых с места происшествия и в ходе поисков.«Сейчас в качестве основной рассматривается версия об убийстве пропавших людей. Подозреваемым является неизвестный человек, который подсел к ним в автомобиль на улице Бабушкина возле магазина. Для идентификации его личности, в частности, производятся экспертизы по улучшению качества видеозаписей, на которых запечатлено данное лицо. По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, оперативно-разыскных, а также поисковых мероприятий», - сообщили в следственном ведомстве.Напомним, по данным правоохранителей, 11 апреля Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она повстречала знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. После они вместе уехали в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружили в разных местах города и пригорода.Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. Однако найти их так и не удалось.