Обучение в автошколах Улан-Удэ резко подорожает

Автошколы Улан-Удэ начали предупреждать о грядущем подорожании обучения в сентябре. Минимальная стоимость обучения на категорию «В» (легковые автомобили) составит осенью около 60 тыс. рублей.Подорожание будет довольно существенным, сразу на 20%. Причины на виду - подорожавшие за год бензин и обслуживание учебных автомобилей. Сами учебные автомобили после введения санкций подорожали в два раза. Взлетели цены и на аренду помещений. Однако одна из главных причин подорожания водительских прав – массовый отъезд инструкторов по вождению на заработки. В основном в Донецк, Херсон и Запорожье. Это повлекло необходимость значительного увеличения издержек на оплату труда персонала.- У нас два инструктора поехали контрактниками в зону СВО - там в несколько раз больше платят, и мы не можем конкурировать, - говорит директор частной автошколы в Улан-Удэ.Некоторые инструкторы устроились водителями большегрузных автомобилей и зарабатывают гораздо больше денег на перевозках, чем могли бы получать в автошколе.В результате оставшиеся стали требовать большую зарплату, и автошколы были вынуждены существенно – на 20-30% - поднять зарплату инструкторам.Напомним, что еще в 2021 году в Улан-Удэ стоимость обучения на категорию «В» составляла 35 тыс. рублей. В 2023 году – 45 тысяч. В 2024 – 50 тыс. рублей, а с конца августа - 60 тыс. рублей.Причем подавляющее большинство автошкол Улан-Удэ назвали именно эту цифру будущего подорожания – 60 тыс. рублей. Это может означать банальный «договорняк».В Улан-Удэ, по данным «Дром.ру», функционируют 41 школа. Конкуренция есть, но в данном случае мы видим, что подорожание коснется большинства заведений.- Понимаете, если человек покупает машину за 2-3 млн рублей, то ему нет никакой разницы, сколько будут стоить права – 50 или 60 тысяч, поэтому если человек решил стать автомобилистом, то он им станет, несмотря на увеличение цены. Поэтому мы можем повышать цену и дальше, - говорит на условиях анонимности сотрудник одной из автошкол Улан-Удэ.Добавим, что повышение цен на услуги автошкол большинство игроков на рынке считает оправданным. Это избавит рынок от недобросовестных игроков. Повышение цен приблизит услуги к экономически обоснованным и позволит автошколам нормально функционировать, а не заниматься демпингом, экономя и на персонале, и на качестве обучения, и на безопасности. Напомним, что в предыдущие годы в Улан-Удэ некоторые автошколы нередко занимались откровенным демпингом, переманивая учеников из других школ. Теперь это, похоже, в прошлом.Таким образом, переход из состояния пешехода в автомобилиста дорожает быстрыми темпами. Впрочем, стоимость владения автомобилем в целом растет и превращается из предмета первой необходимости в некое подобие роскоши.Между тем в Бурятии пройти обучение на водительские права бесплатно можно и сейчас - через службу занятности и получение дополнительной профессии «водитель транспортного средства». Для этого человек должен быть безработным или временно безработным, встать на учет и высказать желание работать водителем. Если это одобрят в ведомстве, то гражданин направляется на бесплатное обучение в автошколу, естественно, за счет бюджета. Однако специалисты советуют – перед этим необходимо узнать, требуются ли водители категории «В» или «С» в конкретном районе. Возможно, требуются только водители категории «Д», а на легковушку права бесплатно получить не удастся. Впрочем, учитывая растущую стоимость обучения, финты с временным увольнением с мест работы и постановкой на учет для получения водительских прав могут стать массовыми. По крайней мере по таким дефицитным профессиям, как водитель автобуса и крановщика.Напомним, ранее сообщалось, что количество автошкол в России за два года сократилось примерно на 15%. По мнению экспертов, данный сектор бизнеса переживает сложные времена из-за СВО, западных санкций, ухода иностранных концернов, а также повышения цен на автомобили и комплектующие.Фото «Номер один»