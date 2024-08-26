Берег Гусиного озера в Бурятии очистили во время автопробега

В честь празднования 100-летия дорожной отрасли Бурятии, сотрудники минтранса, Управлений региональных и федеральных дорого устроили автопробег, который совместили с уборкой мусора на Гусином озере.

Колонна автомобилей с флагами Бурятии проследовали из Улан-Удэ до Гусиного озера. Вооружившись на месте перчатками и мусорными пакетами, дорожники очистили прибрежную зону от пластиковых бутылок, упаковок и прочих отходов.



В автопробеге и экологической акции приняли участие

30 специалистов минтранса, ГКУ «Бурятрегионавтодор» и ФКУ Упрдор «Южный Байкал». - В рамках празднования столетия дорожной отрасли Бурятии мы решили сделать небольшой экологический вклад – очистить берег Гусиного озера от мусора. Мы здесь живем, на этой земле, поэтому это наш знак благодарности. 95-летний юбилей, также отмечали автопробегом и уборкой мусора, только маршрут проходил по региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Прибайкальском районе, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александр Гоге.

Во время акции дорожники собрали и вывезли 15 пакетов мусора, добавили в региональном министерстве транспорта.

Фото: минтрпнс Бурятии





