Общество 30.09.2024 в 14:13

Ученые Бурятии изобрели новый метод обработки риса

Он позволит варить рис намного быстрее
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ученые Бурятии изобрели новый метод обработки риса

Учёные из Бурятии разработали инновационный способ обработки рисовой крупы с помощью низкотемпературной неравновесной плазмы. Использование данного метода поможет сократить время варки риса на 17-25%.

Технология основана на том, что поток нетермической неравновесной плазмы или частично ионизированный газ модифицирует поверхность сыпучих пищевых продуктов, но в процессе обработки сохраняется их целостность. Плазменная обработка позволяет сократить время приготовления без существенных изменений физико-химических свойств риса и может быть использована для производства риса быстрого приготовления, а также других продуктов питания, где время варки является важным фактором.

- Плазменная обработка изменяет естественную морфологию поверхности рисовых зерен, что приводит к улучшению кулинарных и текстурных параметров. Обработанная рисовая крупа обладает высоким водопоглощением – от 23 до 38%. Это позволит значительно сократить время варки риса - на 17-25%, – отметила доцент кафедры «Биотехнология» ВСГУТУ, кандидат биологических наук Саяна Гомбоева.

Результаты исследований ученых позволяют разработать экологически чистую технологию нетермической обработки при производстве круп и в общественном питании.

Фото: Елена Кокорина

Теги
ученые разработка

Все новости

В Улан-Удэ жители Поселья жалуются на маршрутки
30.09.2024 в 14:40
В одном из районов Бурятии едва не сорвали начало отопительного сезона
30.09.2024 в 14:40
В Улан-Удэ фигурантка громкого дела о фиктивных свадьбах отделалась «условкой»
30.09.2024 в 14:30
В Улан-Удэ девушка убила пенсионера за приставания
30.09.2024 в 14:14
Ученые Бурятии изобрели новый метод обработки риса
30.09.2024 в 14:13
В лесах Бурятии сняли особый противопожарный режим
30.09.2024 в 14:04
В Улан-Удэ ограничат движение на улице Банзарова
30.09.2024 в 13:53
Учитель из Улан-Удэ вошла в топ-20 финалистов конкурса «Учитель года» в России
30.09.2024 в 13:49
В Монголии стоимость отопления в 2024 году поднимется на 50%
30.09.2024 в 13:45
Школьники Улан-Удэ могут побывать на «Дне мечты»
30.09.2024 в 13:36
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Улан-Удэ жители Поселья жалуются на маршрутки

Люди сообщают о проблемах с общественным транспортом

30.09.2024 в 14:40
В одном из районов Бурятии едва не сорвали начало отопительного сезона
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
30.09.2024 в 14:40
В лесах Бурятии сняли особый противопожарный режим
Всего с начала весны в республике произошло 628 лесных пожаров
30.09.2024 в 14:04
В Улан-Удэ ограничат движение на улице Банзарова
Полного перекрытия дороги не будет
30.09.2024 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru