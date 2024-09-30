Ученые Бурятии изобрели новый метод обработки риса

Учёные из Бурятии разработали инновационный способ обработки рисовой крупы с помощью низкотемпературной неравновесной плазмы. Использование данного метода поможет сократить время варки риса на 17-25%.

Технология основана на том, что поток нетермической неравновесной плазмы или частично ионизированный газ модифицирует поверхность сыпучих пищевых продуктов, но в процессе обработки сохраняется их целостность. Плазменная обработка позволяет сократить время приготовления без существенных изменений физико-химических свойств риса и может быть использована для производства риса быстрого приготовления, а также других продуктов питания, где время варки является важным фактором.

- Плазменная обработка изменяет естественную морфологию поверхности рисовых зерен, что приводит к улучшению кулинарных и текстурных параметров. Обработанная рисовая крупа обладает высоким водопоглощением – от 23 до 38%. Это позволит значительно сократить время варки риса - на 17-25%, – отметила доцент кафедры «Биотехнология» ВСГУТУ, кандидат биологических наук Саяна Гомбоева.

Результаты исследований ученых позволяют разработать экологически чистую технологию нетермической обработки при производстве круп и в общественном питании.

Фото: Елена Кокорина