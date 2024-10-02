Общество 02.10.2024 в 11:39

В Бурятии собирают деньги на восстановление сгоревшего дома

Его жильцы хотят и дальше жить в нем
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии собирают деньги на восстановление сгоревшего дома
В поселке Таксимо объявили о сборе помощи на восстановление пострадавшего от пожара многоквартирного дома на ул. Белорусская. Там огонь полностью уничтожил крышу здания, пострадали 8 квартир.

«Рассматривается вопрос о восстановлении крыши дома силами собственников и спонсоров. Это большие материальные затраты, но собственники хотят сохранить свой дом, в котором прожили много лет. Давайте поможем им в этом. Оказать помощь можно путем перечисления на счет, который открыли жители пострадавшего дома», - сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7».

Напомним, пожар в двухэтажном доме случился вечером 25 сентября. Справится с огнем удалось лишь ночью. В тушении были задействованы 24 пожарных и 7 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в одной из квартир. К счастью, никто из жильцов не пострадал, все успели эвакуироваться. Сейчас они разместились у родственников.

Фото: «Муя-инфо.24/7»
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