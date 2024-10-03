Общество 03.10.2024 в 13:00

В Улан-Удэ за нарушение правил парковки эвакуировали свыше 800 автомобилей

К административной ответственности привлечены почти две тысячи водителей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ за нарушение правил парковки эвакуировали свыше 800 автомобилей
В Улан-Удэ Госавтоинспекция и Комитет по транспорту мэрии продолжают совместные рейды по пресечению нарушений правил парковки. Как сообщили в ГИБДД, всего с начала года в городе эвакуировали свыше 800 машин, которые парковались на пешеходных переходах, остановках и под запрещающим знаком. К административной ответственности за данное нарушение привлечены почти две тысячи водителей.

Мобильные комплексы фото-видеофиксации правил парковки работают в Улан-Удэ на 14-ти маршрутах. Ими выявлено свыше 7000 нарушений.

Фото: МВД Бурятии
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