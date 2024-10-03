В Улан-Удэ за нарушение правил парковки эвакуировали свыше 800 автомобилей

В Улан-Удэ Госавтоинспекция и Комитет по транспорту мэрии продолжают совместные рейды по пресечению нарушений правил парковки. Как сообщили в ГИБДД, всего с начала года в городе эвакуировали свыше 800 машин, которые парковались на пешеходных переходах, остановках и под запрещающим знаком. К административной ответственности за данное нарушение привлечены почти две тысячи водителей.Мобильные комплексы фото-видеофиксации правил парковки работают в Улан-Удэ на 14-ти маршрутах. Ими выявлено свыше 7000 нарушений.Фото: МВД Бурятии