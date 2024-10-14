Происшествия 14.10.2024 в 09:22

Новый глава следкома Бурятии сходу пошел в атаку

По факту коммунальной аварии оперативно возбудили уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
Новый глава следкома Бурятии сходу пошел в атаку
Следственный комитет Бурятии во главе с новым руководителем не стал тянуть резину и уже через день, 13 октября, возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в селе Ильинка Прибайкальского района.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, установление виновных конкретных лиц и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, недавно новым главой следственного ведомства в Бурятии стал Евгений Лагацкий. Вероятно, он решил сходу показать себя в качестве жесткого руководителя, поэтому дело и было возбуждено столь оперативно – без традиционных в таких случаях доследственных проверок и ожидания окрика от главы федерального СК Александра Бастрыкина. Остается надеется, что у расследования будет и результат в виде конкретных виновных, и оно не будет тихо «похоронено», как это не раз бывало ранее.

Как уже сообщал «Номер один», утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды.

Из-за аварии утром 13 октября в селе Ильинка был введён режим повышенной готовности. На месте был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС. Координировал работы оперативных и коммунальных служб заместитель главы Прибайкальского района Сергей Ситников.

Проверку происшествия взяла на контроль и прокуратура Бурятии.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами обязанностей по организации теплоснабжения и оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - отметили надзорщики.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Теги
авария жкх уголовное дело

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