Водитель из Бурятии рассказал, как стал Героем Труда

Водитель крупногабаритных самосвалов на АО «Разрез Тугнуйский» Алексей Халмакшинов 12 июня из рук президента России Владимира Путина получил золотую медаль Героя Труда РФ. О том, как водитель БелАЗа начинал свою трудовую деятельность, расскажет «Номер один».

Приехали и построили

В горняцкий поселок Саган-Нур Алексей Юденич с супругой Екатериной приехал в 1985 году. Молодые супруги только-только окончили учебу и направились по распределению в шахтерский поселок.

- В 1985 году мы приехали в Саган-Нур. Тогда посёлок только строился. Я в то время работал водителем автобуса. Каждый день вставал в пять утра и развозил доярок, - вспоминает наш собеседник.

Шахтерский поселок только начинали строить. Разреза тоже не было. Будущие работники угольного разреза жили в вагончиках.

- Помню, первым построили 12-квартирный дом, а потом постепенно стали появляться и другие здания. Поселок потихоньку застраивался и обживался. В 1988 году начали вскрышные работы на разрезе. Появились самосвалы. Тугнуйский разрез заработал в 1989 году, - рассказывает Алексей Халмакшинов.

С открытием разреза «Тугнуйский» Алексей прошел курсы и стал водителем БЕЛАЗа с грузоподъемностью 40 тонн.

За первые четыре года, которые Екатерина и Алексей прожили в Саган-Нуре, у них родились двое ребятишек - Оюна и Сергей. Пока супруга в декретном отпуске занималась детьми, Алексей нарабатывал мастерство вождения огромных машин.

Больше опыта – больше техника

Постепенно Алексею Юденичу доверяли новые Белазы. С увеличением их размера одновременно развивались и горняцкий поселок Саган-Нур, и разрез «Тугнуйский».

- С 40-тонного БелАЗа я пересел на 100-тонный, а потом и на 110-тонный. В 2009 году появились 220-тонные БЕЛАЗы. Я ушел на них и до сих пор на 220-тонных работаю, вот уже 15 лет езжу на них, - с гордостью говорит водитель.

Вскоре после того, как Алексея Халмакшинова пересадили на 220-тонный БЕЛАЗ, его назначили и наставником над молодёжью. За время своей работы Алексей воспитал не одно поколение молодых специалистов. Только за последние пять лет он подготовил семь водителей автомобилей, занятых на транспортировке горной массы.

- Многие из тех, с кем начинал трудовой путь, уже на пенсии, но некоторые еще работают. В основном сейчас трудится новое поколение от 25 до 40 лет. Сколько я обучил водителей – даже и не знаю, не пытался подсчитать. Сначала будущие водители самосвалов изучают теорию, а затем в течение месяца стажируются на разрезе, - рассказывает водитель.

Супруга Алексея Екатерина тоже трудится на угольном карьере - в отделе капитального строительства. Дети уже давно окончили вузы. Сын Сергей работает в строительной компании, а дочь Оюна - психологом.

По словам Алексея Халмакшинова, работа на разрезе не останавливается ни днем, ни ночью. А значит и перевозка отвалов горной массы должна осуществляться круглосуточно. Поэтому экипаж у самосвалов, перевозящих отвалы, состоит из четырех водителей.

- Два дня работаю с 8 утра до 8 вечера, третий и четвертый день - с 8 вечера до 8 утра и потом четыре дня выходных. Таким образом, рабочий день длится по 12 часов, - отмечает Алексей.

Смена у сотрудников начинается с доставки на работу, после этого они идут на медицинский осмотр. Проходят тест на алкоголь, проверяют давление и общее состояние здоровья. Затем водители получают допуск к работам и идут к начальнику смены для получения наряд-задания.

- Получаем путевой лист, ставим дополнительную отметку о прохождении медицинского осмотра. И затем нас развозят по участкам. На некоторых автомобилях есть своя специфика. И ты должен знать и чувствовать себя уверенно. Я захожу в автомобиль, усаживаюсь. Проверяю свое пространство. Работа опасная, машина большая, поэтому требует много внимания, собранности и дисциплинированности. Люблю, когда все упорядочено, - делится Алексей.





Но не одной работой живет семья Халмакшиновых. В молодости в свободное от работы время Алексей играл в местной футбольной команды «Шахтёр» и даже выезжал в её составе на соревнования. Даже сейчас, несмотря на постоянную занятость, он находит время для занятий спортом. В апреле 2024 года мужчина участвовал в соревнованиях по волейболу среди ветеранов, и его команда заняла третье место. Помимо перечисленного, водитель БЕЛАЗа участвовал в сельских играх, выступая в команде Мухоршибирского района. Также обожал играть в хоккей.

- Спортом занимался смолоду. На предприятии у нас есть бассейн, есть профилакторий, спортивно-оздоровительный комплекс, где также можно поддерживать физическую форму и поправить здоровье. А в выходные ходим с супругой в Дом культуры, - рассказывает о жизни в поселке водитель БЕЛАЗа.

Награда от президента

В июне 2023 года Алексей Халмакшинов побил мировой рекорд по перевозке горных масс (её объём составил 46 603,62 м3). Старания Алексея Юденича заметили и оценили на самом высоком уровне. Так он стал Героем Труда Российской Федерации, вторым человеком из Бурятии, который удостоен такого звания.

- Первого мая пришел домой с ночной смены. Лег отдохнуть – ведь вечером снова нужно идти на работу. Поэтому звонок о том, что мне присвоили почетное звание, я не услышал. По телефону ответила супруга. А когда проснулся, жена сообщила, что я стал Героем Труда РФ. Это все было очень волнительно, я был немного шокирован. Ну и очень приятно, конечно, было, - вспоминает Алексей Халмакшинов свои эмоции после получения известия о награде.

Четвертого июня водителя БЕЛАЗа из Бурятии пригласили в Москву на награждение. 12 июня Владимир Путин вручил Алексею Халмакшинову в Георгиевском зале Кремля золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации».

После того, как Владимир Путин вручил ему золотую медаль «Герой Труда», Алексей Юденич выступил с кратким ответным словом.

- Тогда я сказал, что для меня огромная честь получить из рук президента такую почётную награду и поблагодарил президента за большую оценку моего труда, - говорит наш земляк.

К слову, медаль «Герой труда» - самая ценная, но для Алексея далеко не первая награда за его добросовестный труд.

- В 2007 году я получил нагрудный знак «Шахтерская слава III степени». В 2015 году получил знак уже II степени и в 2022 году - знак I степени, став таким образом полным кавалером «Шахтерской славы», - рассказывает Герой Труда.

Также Алексея Халмакшинова награждали почетным знаком Росуглепрофа (2005 г.), медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав России» (2011 г.), а в 2012 занесли на доску почета АО «Разрез «Тугнуйский».

За все годы, которые наш собеседник прожил в Саган-Нуре, у него ни разу не закралась мысль о переезде.

- Я очень люблю свою работу, свой разрез и свой поселок. Особенно поселок – ведь мы строили его своими руками, возводили с нуля. Я прикипел к этой земле, - объясняет Алексей.

Сейчас Алексею Юденичу уже 61 год. За плечами – почти 40 лет трудовой биографии, но он до сих пор в строю. Помимо любимой работы, трудолюбивого мужчину радуют его пятеро внуков, а точнее внучка и четыре внука. B планах у Алексея Юденича учить новое поколение водителей и ставить новые мировые рекорды.





Фото: kremlin.ru и из личного архива А. Халмакшинова