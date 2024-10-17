В Улан-Удэ ждут наплыва китайских электрокаров

Страны Евросоюза проголосовали за повышение пошлин на китайские электромобили до 45%. Теперь Еврокомиссия может приступить к введению новых тарифов, которые будут действовать пять лет. За принятие меры проголосовали десять стран блока, пять выступили против, а 12 воздержались, пишет Bloomberg. Решение принято после того, как в ходе расследования ЕС установил, что Китай несправедливо субсидирует свою промышленность. Для российских автолюбителей это открывает прекрасные возможности пересесть на электроавтомобили из Китая. Ведь китайцам придется часть машин отправлять на экспорт в Россию.Будущее за электромобилями, а двигатели внутреннего сгорания через несколько десятилетий либо исчезнут, либо останутся в виде спецавтомобилей. Электромобили имеют ряд преимуществ: отсутствие транспортного налога, бесплатный проезд по платным магистралям, можно парковаться на специальных, оборудованных зарядными терминалами местах. Им разрешен проезд по выделенной полосе для общественного транспорта. Дешевое топливо. И, главное, они совсем не ломаются, там нечему, по сути, ломаться и требовать масла и жидкостей.Этот список огромен. Добавим, что в Москве, например, установлено более 240 быстрых электрозаправок в рамках программы «Энергия Москвы», и они бесплатны для автовладельцев.Поэтому машины с двигателями ДВС обречены, как сдулись в одночасье телеги в Улан-Удэ в начале прошлого века.В Улан-Удэ в целом позитивно восприняли меры по защите западных рынков от дешевых электро- и гибридных автомобилей из Китая. По мнению экспертов, в результате китайские автоконцерны будут вынуждены переориентировать свои мощности по производству электрокаров на другие рынки, в том числе такой емкий и высокодоходный, как российский. Ведь в сентябре 2024 года в мире продано 1,287 млн китайских автомобилей на новых источниках энергии (NEV), к которым относятся электромобили и гибриды. Обвал рынка ЕС для китайских машин будет означать одно - они хлынут на другие рынки. Ближайшие – это Россия и Бурятия.- В целом потребители готовы покупать гибриды и электромобили, но два года назад японское правительство ввело санкции против РФ, запретив ввоз электрокаров, - говорит улан-удэнский менеджер по продажам автомобилей Владимир Сотников. - Как раз к этому времени жители города начали их активно покупать, и это явилось довольно сильным ударом по рынку. Но китайцы не стали замещать образовавшийся вакуум, поскольку не без указания китайского правительства по России было принято решение поставлять в основном машины с устаревающими двигателями внутреннего сгорания. Причем, заметьте, в основном с мощными движками. То есть ни о какой экологии там не шло и речи: на свой и рынки ЕС и США - новинки электромобилей, а нам - прожорливые авто, теряющие популярность в самом Китае.Как отметил эксперт, он удовлетворен тем, что китайцы теперь столкнутся с проблемами сбыта на западных рынках, что позволит им поменять политику по продажам в России с движением в область экологически чистого транспорта.Добавим, что в целом рынок РФ готов закончить эпопею с вонючими машинами, отравляющими наши города. Так, число легковых электромобилей в РФ за год выросло на 75%, достигнув 40 тысяч. Об этом сообщает «Коммерсант». В ряде регионов динамика роста существенно выше, чем в среднем по стране: в Москве парк электрокаров вырос в семь раз, в Калининградской области — втрое, в Подмосковье — вдвое.В Улан-Удэ развитие городских зарядных станций пока (это главное условие по эксплуатации электрокаров) отстает от общероссийских показателей. В Улан-Удэ насчитывается порядка 15 станций быстрой зарядки. Напомним, что в Москве к 2030 году количество станций быстрой зарядки вырастет до 30 тысяч. Еще одним шагом к росту экологичного транспорта в Улан-Удэ могло бы стать субсидирование стоимости электроэнергии для владельцев электрокаров и гибридов.Ведь, по сути, эти автовладельцы делают большое и нужное дело по продвижению экологичного транспорта в нашем не самом экологически чистом городе.Фото: «Номер один»