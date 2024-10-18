В Бурятии выбрали лучших молодых ученых

Сегодня в рамках фестиваля «Наука и технологии Республики Бурятия 2024» (возрастное ограничение 0+) состоялось награждение лучших молодых ученых республики.

- Фестиваль «Наука и технологии Республики Бурятия 2024» посвящен в этом году трем знаковым событиям - 300-летию Российской академии наук, 100-летию Бурят-монгольского научного общества им. Доржи Банзарова и 25-летию Совета научной молодежи Бурятского научного центра СО РАН, - сообщили в минспорта РБ.









Победители конкурса ЛМУ 2024 в номинации «Социо-гуманитарные науки»:

1. Александр Исаков – младший научный сотрудник отдела литературоведения и фольклористики, аспирант ИМБТ СО РАН.

2. Арюна Сандакова – к.ю.н., PhD, старший преподаватель кафедры Уголовно-правовые дисциплины БГУ им. Д. Банзарова.

3. Анна Байданова – преподаватель-ассистент кафедры музеологии и наследия ВСГИК.





Победители конкурса ЛМУ 2024 в номинации «Естественные науки»:

1. Нина Кащенко – д.фарм.н., с.н.с. лаборатории медико-биологических исследований ИОЭБ СО РАН

2. Анна Тараскина - к.фарм.н., научный сотрудник Лаборатории физиологически активных веществ и фитоинжиниринга БИП СО РАН

3. Елена Никитина – к.б.н., научный сотрудник Лаборатории химии природных систем БИП СО РАН

Победители конкурса ЛМУ 2024 в номинации «Технические науки»:

1. Ирина Дамбаева – к.э.н., PhD, доцент кафедры «Информатика и информационные технологии в экономике» БГСХА им. В.Р. Филиппова

2. Булат Болхонов – аспирант, лаборант Биотехнологического центра ВСГУТУ

3. Андрей Иванов – аспирант, лаборант-исследователь лаборатории испытания строительных материалов ВСГУТУ

Победители конкурса ЛМУ 2024 в номинации «Инновационные технологии»:

1. Даная Гончарова – младший научный сотрудник Лаборатории физиологически активных веществ и фитоинжиниринга БИП СО РАН

2. Алдар Хамханов – преподаватель кафедры математики ВСГУТУ

3. Диана Доргеева – сотрудник научно-исследовательской части БГУ им. Д. Банзарова

Победитель конкурса «Умник»:

Андрей Луферов – студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Василия Родионовича Филиппова.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минспорт РБ