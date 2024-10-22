В Улан-Удэ на дорогах установили красные ящики с песком. При гололеде пешеходы и водители могут оперативно подсыпать нужные участки песком.

100 красных ящиков установлены на самых опасных подъемах и спусках дорог в Улан-Удэ.

- В случае образования гололеда на дорогах у автомобилистов и пешеходов будет возможность оперативно вручную подсыпать нужные участки песком, - сообщили в комбинате по благоустройству.





Уборщики территорий в периоды снегопадов также будут брать песок из ящиков для подсыпки опасных участков, в том числе и на пешеходных зонах.

Песок загрузят в течение 2-3 дней.

Фото: администрация г. Улан-Удэ