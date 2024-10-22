Общество 22.10.2024 в 08:54

В Улан-Удэ на дорогах установили красные ящики с песком

При гололеде пешеходы и водители могут оперативно подсыпать нужные участки песком
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на дорогах установили красные ящики с песком

В Улан-Удэ на дорогах установили красные ящики с песком. При гололеде пешеходы и водители могут оперативно подсыпать нужные участки песком.

100 красных ящиков установлены на самых опасных подъемах и спусках дорог в Улан-Удэ.

- В случае образования гололеда на дорогах у автомобилистов и пешеходов будет возможность оперативно вручную подсыпать нужные участки песком, - сообщили в комбинате по благоустройству.


Уборщики территорий в периоды снегопадов также будут брать песок из ящиков для подсыпки опасных участков, в том числе и на пешеходных зонах.

Песок загрузят в течение 2-3 дней.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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администрация улан-удэ

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