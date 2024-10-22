В Улан-Удэ аварийный перекрёсток стал безопаснее

С 17 октября на перекрестке улицы Николая Петрова с Баргузинским трактом установлена дополнительная светофорная секция «поворот направо» в сторону Верхней Березовки. Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, теперь автомобили, едущие со стороны Верхней Березовки, могут ехать во всех направлениях, не пересекаясь со встречным транспортным потоком.«На светофорном объекте работает восемь программ автоматического управления в зависимости от времени суток и дней недели. В настоящее время идет перенастройка с соседними светофорами, поэтому возможны временные трудности синхронизации. Дополнительная секция «поворот направо» разделяет транспортные потоки, движущиеся на встречу друг другу, повышает безопасность дорожного движения», - отметили в Комитете по транспорту.Фото: Комитет по транспорту