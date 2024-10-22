Общество 22.10.2024 в 10:17

В Улан-Удэ аварийный перекрёсток стал безопаснее

Теперь автомобили с Верхней Березовки могут свободно ехать во всех направлениях
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ аварийный перекрёсток стал безопаснее
С 17 октября на перекрестке улицы Николая Петрова с Баргузинским трактом установлена дополнительная светофорная секция «поворот направо» в сторону Верхней Березовки. Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, теперь автомобили, едущие со стороны Верхней Березовки, могут ехать во всех направлениях, не пересекаясь со встречным транспортным потоком.

«На светофорном объекте работает восемь программ автоматического управления в зависимости от времени суток и дней недели. В настоящее время идет перенастройка с соседними светофорами, поэтому возможны временные трудности синхронизации. Дополнительная секция «поворот направо» разделяет транспортные потоки, движущиеся на встречу друг другу, повышает безопасность дорожного движения», - отметили в Комитете по транспорту.

Фото: Комитет по транспорту
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