Общество 23.10.2024 в 12:09

Жителей Бурятии возмутил чудо-забор

Убогое ограждение установили вдоль дороги, где даже нет асфальта
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии возмутил чудо-забор
В селе Тарбагатай вдоль дороги на ул. Молодежной, где даже не наблюдается асфальта, появились странное ограждение. Оно установлено отдельными «кусками», а его внешний вид, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Данное новшество удивило и возмутило жителей улицы.


«Кто это городит? Это, вообще, что такое? Для чего тут нужен этот старый забор, если продолжения не будет? Освещения на данном участке нет, и в темноте его не будет видно. Теплотрасса проходит под этой чудо-загородкой. Или это для отчёта выкинуть нельзя, а отчитаться за него нужно?», - пишут возмущенные сельчане в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо.24/7».


В ответ начальник отдела строительства Комитета по развитию инфраструктуры районной администрации Сергей Чистяков коротко сообщил, что на ул. Молодежной «выполняются работы по обустройству автомобильной дороги элементами дорожной инфраструктуры».


«Это делается согласно решению Тарбагатайского районного суда», - уточнил чиновник.

Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
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