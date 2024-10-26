В Улан-Удэ завершаются работы на пересечении ул. Бабушкина и Терешковой
Здесь появятся делиниаторы и островок безопасности с водоналивными блоками
Для безопасности дорожного движения на перекрестке ул. Бабушкина и Терешковой в ближайшие дни установят делиниаторы, сообщают в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.
Их поставят на месте нанесения двойной сплошной разметки по ул. Бабушкина, разделяющей полосы движения с ул. Бабушкина и Терешковой в сторону сотых кварталов.
Также здесь установят водоналивные блоки на островке безопасности при движении со стороны 100-х кварталов в сторону центра города, чтобы исключить движение транспортных средств в три ряда.
Изменится и работа светофора. Для транспортных средств, двигающихся от центра города по ул. Бабушкина в строну 100-х кварталов, по двум полосам будет всегда гореть зеленый сигнал светофора.
Напомним, ремонт одной из самых загруженных магистралей города рассчитан на два года. В следующем году работы по расширению проезжей части будут вестись в обратном направлении - до путепровода на ул. Трубачеева.
Фото: "Номер один"