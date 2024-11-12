Общество 12.11.2024 в 09:30

Движение в центре Улан-Удэ организовали по-новому

У остановки «Советская» запретили развороты и установили светофор
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Текст: Андрей Константинов
Движение в центре Улан-Удэ организовали по-новому
Фото: мэрия Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ завершены работы по модернизации движения на улице Коммунистическая в районе остановки «ул. Советская». Как сообщили в мэрии города, с 13 ноября остановка возвращается на прежнее место, а временные остановочные пункты будут ликвидированы.

Также на прежнее место возвращается пешеходный переход, а дорожные ограждения будут восстановлены.

«Для безопасности дорожного движения и во избежание заторов поворот с ул. Коммунистической на ул. Профсоюзную перед ТЦ «Сибирь» теперь закрыт. Для автомобилистов, двигающихся в сторону центра города, разворот по ул. Коммунистической на данном участке запрещен. Въезд на парковку «Сибири» также будет закрыт, чтобы избежать опасных разворотов и обеспечить безопасность пешеходов», - рассказали в мэрии.

Кроме того, на этом участке установили светофор. Его запуск планируется в ближайшее время после переноса остановки. Пока он будет работать в режиме желтого мигания. После запуска новый светофор на остановках будет работать в комплексе со светофорами на «Спутнике», чтобы предотвратить пробки на перекрестке ул. Ербанова - ул. Коммунистическая.


«Работы на данном участке проводились для повышения безопасности дорожного движения. В прошлом году он был признан аварийным из-за частых ДТП», - сообщили в мэрии.
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