60 кошек в квартире

Кто-то собирает деньги разных стран, у кого-то коллекция антиквариата, а некоторые устраивают кошачьи приюты в квартирах. При этом зачастую себе в ущерб и создавая большие неудобства своим соседям. Недавно у очередной улан-удэнской кошатницы из ее квартиры изъяли 11 питомцев и передали в приют.На одном из каналов местного телевидения промелькнул репортаж про пожилую женщину, проживающую с 11 кошками в маленькой квартире. Стены подъезда настолько пропитались жутким запахом отходов жизнедеятельности животных, что соседям пришлось принять меры.Репортерам пожилая женщина заявила, что ей лучше жить среди животных, чем с людьми. Но на данный момент по состоянию здоровья она уже не может содержать подопечных на должном уровне, поэтому экскременты животных из квартиры не убирались. Из-за чего в подъезде дома стоит отвратительный запах. Поэтому после выхода телевизионного сюжета приехала специальная служба и женщина без особого сожаления отдала своих домашних животных для дальнейшей передачи в соответствующий приют. Как оказалось, кошки нуждались в комплексных вакцинах от разных инфекций, а также им требовалась стерилизация.- Часто принимаем животных от тех, кто якобы спасает и кошек, и собак. Конечно, они не привиты, не стерилизованы, не адаптированы к людям и улице. На таких сердобольных горожан жалуются соседи из-за запаха. В целом 11 кошек, которых мы приняли, были более-менее в нормальном состоянии. Из них две проходят лечение. Сейчас на карантине, нужна стерилизация, - рассказала директор приюта «Кот и пес» Елена Мордвина.Также директор приюта рассказала шокирующую информацию о том, что год назад в приют привезли 60 кошек. Их держала у себя дома пожилая женщина в однокомнатной квартире. Изъяли животных в связи с тем, что их хозяйка не могла из-за заболевания далее за ними ухаживать.Со слов соседей, хозяйка 11 кошек ведет закрытый образ жизни. Очень редко выходит из дома и не общается с соседями. А жуткий запах появился довольно давно…- Когда переехал в 2010 году, не понял про запах, потом уже со временем учуял. Выходит, в 2010 - 2011 годах уже пахло. Пару раз общался с соседкой, адекватная в общении. Кроме запаха, больше никакого дискомфорта: тихая, спокойная, непьющая. Вообще не слышно и не видно ее, - отозвался о пожилой кошатнице сосед по лестничной площадке.По утверждению психологов, к накопительству кошек в первую очередь подвержены люди преклонного возраста, но нередки и иные случаи, уже не зависящие от возраста. Допустим, из-за привязанности. Зачастую она возникает, когда человек берет животное на передержку. Поэтому, когда наступает момент расставания, возникает беспокойство за дальнейшую судьбу питомца: «мало ли в каких руках тот окажется», и люди не могут расстаться со своими подопечными. Один из таких примеров - история жительницы Улан-Удэ Зинаиды.- Изначально мы планировали, что когда переедем в частный дом, то заведем двух-трех котов и столько же собак. Первые животные появились, как и планировалось. Но потом мы начали забирать бездомных животных на передержку. В частном секторе то и дело натыкались на них. В итоге за все время, как живем в своем доме, пристроили больше 20 кошек и столько же собак. Но к некоторым я очень привязалась, поэтому они остались жить с нами, - поделилась своими мыслями обладательница десяти кошек Зинаида, проживающая в частном доме.Однако очень важно помнить о том, что содержание большого количества животных требует значительных усилий и ресурсов. Ведь им необходимо обеспечить достаточное количество пищи, воды, места для отдыха и игр, а также ветеринарную помощь. А самое главное, сердобольность одних людей не должна превращаться в проблему для других.Прежде чем заводить животных, нужно несколько раз взвесить все «за» и «против», трезво оценить свои возможности.- Согласно федеральному закону, предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, - сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Республики Бурятия. - Также сообщаем, что в случаях, когда жители не могут справиться со своими домашними животными, они сами вправе договориться с приютами для животных о передаче туда своих питомцев.Должное содержание домашних животных и своевременный уход за ними не несут угрозы здоровью человека. Но если не соблюдать элементарные условия, то угроза его жизни неминуема. Скопление кошек наиболее опасно заразными болезнями. Самое распространенное заболевание, передаваемое от кошек людям - токсоплазмоз.Токсоплазмоз - широко распространенное паразитарное заболевание с поражением нервной системы, глаз, селезенки, печени, сердца. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число лиц, зараженных токсоплазмозом, составляет около 1,5 млрд человек. У взрослых заболевание обычно протекает бессимптомно. С клиническими же проявлениями оно часто развивается у наиболее восприимчивой и уязвимой группы населения - детей.- Граждане могут содержать домашних животных исходя из своих возможностей. С начала года по статье «Несоблюдение общих требований к содержанию животных» привлечена одна женщина, - отметила пресс-служба Управления ветеринарии Республики Бурятия.Любовь и сострадание к животным – это, несомненно, элементы здорового общества. Однако очень многие люди попросту забывают о том, что «мы в ответе не только за тех, кого приручили», но и за общее благополучие окружающих, которые часто становятся заложниками неприятных последствий квазидоброты.Фото: из архива приюта «Кот и пес»