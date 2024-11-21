Общество 21.11.2024 в 15:50
Кадетской школе-интернату в Улан-Удэ присвоили имя Героя России
Об этом ходатайствовал педсовет учебного заведения
Текст: Андрей Константинов
18 ноября в Кадетской школе-интернате Улан-Удэ прошла торжественная линейка, посвященная присвоению учебному заведению имени Героя России, гвардии полковника Виталия Сукуева. В церемонии приняли участие супруга и родственники героя, замминистра образования и науки РБ Батор Буянтуев, представители Хурала, руководители общественных организаций. Решение о присвоении школе имени Виталия Сукуева было принято на заседании педсовета 9 апреля 2024 года. Затем руководство школы подало ходатайство в Министерство образования и науки Бурятии.
Виталий Сукуев - уроженец села Нижний Бургалтай Джидинского района. Командир 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Гвардии полковник за 25 лет службы проявил себя смелым и решительным командиром. 28 сентября 2022 года Виталий Сукуев погиб на спецоперации.
14 ноября 2022 года указом президента России ему присвоили звание Героя России посмертно. Всего у Виталия Сукуева 19 наград, в том числе за верность боевому братству, за боевые отличия, за отличие в военной службе 1-й степени, за участие в военной операции в Сирии и георгиевский крест 4-й степени «ДНР».
Напомним, на днях Виталию Сукуеву установили бюст на родине в Джидинском районе.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, мероприятие началось с зажжения вечного огня. Участники возложили цветы к портрету Героя России и почтили минутой молчания память всех погибших на спецоперации бойцов.
Виталий Сукуев - уроженец села Нижний Бургалтай Джидинского района. Командир 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Гвардии полковник за 25 лет службы проявил себя смелым и решительным командиром. 28 сентября 2022 года Виталий Сукуев погиб на спецоперации.
14 ноября 2022 года указом президента России ему присвоили звание Героя России посмертно. Всего у Виталия Сукуева 19 наград, в том числе за верность боевому братству, за боевые отличия, за отличие в военной службе 1-й степени, за участие в военной операции в Сирии и георгиевский крест 4-й степени «ДНР».
Напомним, на днях Виталию Сукуеву установили бюст на родине в Джидинском районе.