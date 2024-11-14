В Бурятии установили памятник Герою России Виталию Сукуеву

– Хочу напомнить, что указ президента о присвоении ему звания Героя России был с пометкой «С» – секретно, потому что он был разведчик. Придет время, и будет открыто еще много фактов из его служебной биографии. Всему свое время, – со слезами на глазах рассказала на открытии вдова Виталия Сукуева Юлия. – Он старался весь свой накопленный боевой опыт применять в обучении своего личного состава, постоянно требовал, прежде всего, от себя дисциплины, и в работе придерживался принципа «делай как я». Сегодня его воспитанники, подчиненные ребята из разных подразделений, где он служил, связываются сейчас с нами, рассказывают о нём, благодарят. Он воспитал новых героев, сейчас они отважно сражаются и гордятся своим отцом-командиром.





Виталий Сукуев родился 6 июня 1979 года в улусе Нижний Бургалтай Джидинского района. На родине земляки, одноклассники, друзья, сослуживцы помнят героя сильным, крепким духом человеком, который держал данное слово и подкреплял его делом. Человек с таким стальным характером выбрал делом своей жизни службу России. Участвовал в операциях в Сирии и специальной военной операции – с первых ее дней. Хотя слово «участвовал» не совсем верное о Виталии. Враг жутко боялся Виталия Сукуева – украинские СМИ называли его главой спецназа России на Донбасе.





Большая часть служебной биографии разведчика Сукуева скрыта, но об одном его подвиге известно. В конце февраля 2022 года гвардии полковник воздушно-десантных войск вступил в неравный бой против усиленного батальона противника, без огневой поддержки. Только ночью он вышел из окружения с четырьмя тяжело ранеными бойцам. В этом бою его подразделение уничтожило три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотник. Кроме того, его отряд взял троих пленных, в том числе офицера в звании полковника.





Виталий Сукуев погиб 28 сентября 2022 года на Херсонском направлении. Был похоронен на родине, в селе Нижний Бургалтай Джидинскoгo района. 14 ноября 2022 года указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Виталию Сукуеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.





14 ноября на центральной площади села Петропавловка открыли бюст Героя России, гвардии полковника, командира 108-го гвардейского Кубанского казачьего десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Виталия Владимировича Сукуева.– Только в лучшей семье и лучшем обществе рождаются, воспитываются, получают образование, трудятся и служат настоящие герои – таким был Сукуев. Вся жизнь Виталия Владимировича была связана с защитой нашей Родины, народа и интересов страны. Пройдут столетия и этот памятник будет напоминать о героическом прошлом нашей страны и героическом прошлом нашего многонационального народа. Вечная память и вечная слава гвардии полковнику Виталию Владимировичу Сукуеву, – сказал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии