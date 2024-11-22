Общество 22.11.2024 в 15:53

В городе Бабушкин завершается строительство Центра культурного развития

На сегодняшний день готовность здания составляет 90 процентов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В городе Бабушкин завершается строительство Центра культурного развития

Строительство современного Дома культуры в г. Бабушкин в Кабанском районе близится к завершению. Центр строят в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость составляет более 200 млн рублей.


- На объекте проводятся финальные работы. Подрядчик выполняет внутренние отделочные работы, включая покраску стен и потолков, а также фасадные работы. Кроме того, он завершает монтаж внутренних электросетей, систем отопления, водоотведения, водоснабжения и вентиляции, - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Будущий Центр культурного развития в Бабушкине будет представлять из себя двухэтажное здание с цокольным этажом. В нем предусмотрен зрительный зал на 200 мест с гримерной и костюмерной комнатами, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство.

Центр культурного развития — это дом культуры нового типа. От привычных ДК учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства.

В настоящее время действующий дом культуры в Бабушкине располагается в приспособленном помещении, а библиотека - в здании местной администрации. Поэтому строительство нового культурного учреждения для жителей является долгожданным событием.

На сегодняшний день готовность составляет 90%. На объекте работает 52 человека.

 

Фото: управление капстроительства РБ

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