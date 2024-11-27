В Улан-Удэ для ликвидации последствий снегопада подготовили запасы песка

По прогнозам синоптиков в ближайшие три дня в Улан-Удэ установится теплая погода со снегопадом. Есть угрозы оттепели и гололеда. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Запасы песка подготовлены на всех базах Комбината по благоустройству.- Машины работают во всех районах города. В первую очередь, подсыпают наиболее опасные участки. Это крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы. Запасы песка подготовлены на базах Комбината по благоустройству в трех районах города, чтобы водители, минуя пробки, могли быстро заехать на ближайшую базу и загрузиться песком, - рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.С 6 утра в городе работает 91 единица техники и 119 уборщиков территории.«Уважаемые горожане! На дорогах возможна гололедица. Просим отказаться от поездок на личном автомобиле в час пик, водителей просим быть предельно внимательными за рулем», - обратились к горожанам в мэрии.