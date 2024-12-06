Жители Улан-Удэ умоляют решить проблему с ночными дрифтерами

Пик внимания к парковке Улан-Удэнского авиационного завода пришелся на осень этого года. 18 октября стало известно о том, что дрифтеры провели «жертвоприношение автомобиля». Молодые люди сожгли неисправные «Жигули». Правда для начала группа парней разбила стекла машины и повредила кузов. Но даже тогда власти города не обратили на них внимания. В отличие от представителей правоохранительных органов.





Идея, конечно, хорошая. Но пока конкретные действия для реализации не предпринимаются. Возможно, остается уповать лишь на то, что наши местные власти возьмут пример опыта других российских городов и все-таки выделят автолюбителям площадку для дрифта. Подобное уже практикуют в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и т. д. Нашему городу тоже не помешало бы попробовать что-то новое.





Фото: скриншоты видео ТК "Весь Улан-Удэ"



Бог сна и добрых сновидений уже давно оставил позади привычку являться жителям нашего города, которые обзавелись квартирами вблизи торговых центров и крупных предприятий. Объединяет столь разные места наличие парковок. Асфальт, уложенный под линеечку, то и дело манит к себе ночных дрифтеров. Молодежь крутит «пятаки» независимо от сезона, пока обитатели близлежащих многоквартирных домов пытаются заснуть.- Мы занимаемся дрифтом ради того же, ради чего другие на велосипедах или скейтбордах катаются. Это просто весело и классно. Не знаю, как еще объяснить, просто по кайфу. Дрифт позволяет тебе научиться контролировать автомобиль в экстремальной ситуации и дает неописуемые эмоции от процесса. Если дрифт происходит не на дороге общего пользования, а, допустим, на пустыре, на льду озера или пустой парковке, то обычно он не приносит вреда окружающим. Максимум мы время от времени врезаемся в машины друг друга, но они уже настолько «убитые», что не жалко. А шум… ну жизнь вообще штука шумная, – высказался один из знакомых нам дрифтеров.Иван Смирнов проживает в микрорайоне Восточном, буквально в паре домов от авиазавода. Пожалуй, ни для кого не секрет, что это одно из ведущих предприятий авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Когда оно обзавелось асфальтированной парковкой, ее практически сразу же оккупировали любители дрифта.- Постоянный шум! Жалуюсь не только я, но и жители всех близлежащих домов. Многие обращались за помощью в прокуратуру, но как-то безрезультатно. Никакой управы на этих дрифтеров нет. Молодежь пьет, поджигает машины, творит бесчинства. Стоянка изначально была спроектирована неверно. Там отсутствуют какие-либо лежачие препятствия, которые не давали бы дрифтовать, но не мешали бы проезду, – жалуется мужчина. – Сейчас зима, окна закрыты, но шум все равно слышен. Летом так вообще спать невозможно. Катаются они не только глубокой ночью, но и под утро. Как-то на смену иду, а парни «пятаки» наворачивают.Заводчанин глубоко убежден, что любители дрифта не только представляют собой опасность для горожан, но и попросту устраивают бесчинства на фоне непростой политической ситуации.- Да, возможно, им просто хочется покататься, ну пусть тогда власти им отведут специализированную площадку для дрифта. Почему мы-то должны страдать? Или пусть автолюбители сами скинутся, соберут деньги и закатают себе где-то площадку, раз они настолько богатые, что машины сжигают, – считает Иван Смирнов. – Здесь ведь не только заводчане живут, но и их дети. Нам утром на смену вставать, а им в детский садик. Надо высыпаться.Прошлой осенью любители экстремальной езды устроили на парковке завода протест. В ту ночь по многочисленным жалобам прибыло 15 бортов ДПС. Молодежь взяла в кольцо одну из полицейских машин и стала танцевать вокруг нее ехор. Свой танцевальный жест дрифтеры объяснили так: «Нам нужно место для дрифта. Мы давно пытаемся донести это до наших властей».- Трое подозреваемых задержаны и допрошены. В отношении лица, которое поджигало автомобиль, составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», – рассказали в МВД Бурятии.«Мелкое хулиганство» расценивается как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Оно может сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а также уничтожением или повреждением чужого имущества. За данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.Может, в Госавтоинспекции найдется на них управа? Хотелось бы надеяться, но верится с трудом.– Водители привлекаются к ответственности только за нарушение ПДД. Наши борта приезжают, разгоняют дрифтеров, но в законе нигде не прописано, что дрифтинг запрещен. Сотрудники могут только по факту составить протокол, допустим, за то, что человек управлял автотранспортным средством в нетрезвом виде, – объяснили в ГИБДД.В КоАП РФ за дрифт действительно не предусмотрена ответственность. Он сам по себе не запрещен законом. Однако за него могут привлечь по другим сопутствующим нарушениям ПДД. Например, за пересечение сплошной при таком маневре, выезд на запрещающий при дрифте сигнал светофора, перестроение без поворотника или с созданием помех. Также виновник может понести гражданскую ответственность в случае ДТП, спровоцированного дрифтингом. В зависимости от тяжести последствий, может быть предусмотрена административная или даже уголовная ответственность. Но до такого редко доходит.- Эту проблему мы знаем, существует она очень давно. Но в законодательстве нигде не прописано, что такое дрифт, где люди должны им заниматься и какие меры должны предпринимать мы, – добавили в ГИБДД.Зачастую экипаж приезжает на уже полупустую парковку. Молодые люди просто стоят и ждут, когда сотрудники уедут обратно. Поэтому в большинстве случаев все ограничивается профилактическими беседами.Случаи, похожие на те, что происходят на парковке завода, случаются в том числе возле ТРЦ «Мед», «Пионер» и Capital Mall.В этом году депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил ввести административный арест для любителей дрифтовать.«Предлагаю выделить управляемый занос вне специально выделенных для такого развлечения мест в отдельное правонарушение КоАП и применять к нарушителям исключительно административный арест. В случае повторного нарушения привлекаемого к ответственности лица необходимо дополнительно вводить конфискацию транспортного средства. Для того чтобы владелец транспортного средства понимал, кому он доверяет управление своим автомобилем, дрифтеров необходимо вносить в публичный реестр», ‒ заявил парламентарий.