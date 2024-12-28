Общество 28.12.2024 в 14:40
В Улан-Удэ установили 1 952 дорожных знака
Кроме того, коммунальщики отремонтировали и выправили более 5 000 метров ограждений
Текст: Номер один
За 2024 год специалисты комбината по благоустройству установили 1952 дорожных знака. К слову, их изготовили на предприятии, то есть в «КБУ».
Также сотрудники регулярно проводят техническое обслуживание уже стоящих указателей: моют и протирают поверхности знаков, исправляют погнутости после ДТП. С начала года такие работы выполнили на сотнях знаках.
Кроме того, коммунальщики восстанавливают дорожные ограждения. В этом году было отремонтировано и выправлено более 5 000 метров ограждений.
Фото: Номер один
Также сотрудники регулярно проводят техническое обслуживание уже стоящих указателей: моют и протирают поверхности знаков, исправляют погнутости после ДТП. С начала года такие работы выполнили на сотнях знаках.
Кроме того, коммунальщики восстанавливают дорожные ограждения. В этом году было отремонтировано и выправлено более 5 000 метров ограждений.
Фото: Номер один
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