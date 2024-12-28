В Улан-Удэ установили 1 952 дорожных знака

За 2024 год специалисты комбината по благоустройству установили 1952 дорожных знака. К слову, их изготовили на предприятии, то есть в «КБУ».Также сотрудники регулярно проводят техническое обслуживание уже стоящих указателей: моют и протирают поверхности знаков, исправляют погнутости после ДТП. С начала года такие работы выполнили на сотнях знаках.Кроме того, коммунальщики восстанавливают дорожные ограждения. В этом году было отремонтировано и выправлено более 5 000 метров ограждений.