Начальник Госавтоинспекции Бурятии поздравил автомобилистов с Новым Годом.

- В рамках традиционной предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» в Бурятии начальник региональной Госавтоинспекции поздравил участников дорожного движения с наступающим праздником. Поздравления прозвучали не только от руководства ГИБДД, но и от новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, - рассказали в МВД Бурятии.

Водители, ставшие участниками акции, были приятно удивлены, что инспекторы дорожно-патрульной службы останавливают их не для проверки документов, а для вручения подарков.

Новогодние подарки и поздравления от полковника полиции Леонида Минаева стали приятной неожиданностью для автомобилистов, подняли всем настроение и заставили улыбнуться горожан, спешащих по делам в предновогодней суете.

Участники акции признались, что было приятно получить поздравления и сладкие подарки от главного государственного инспектора безопасности дорожного движения.

Фото: МВД Бурятии