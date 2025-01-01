Общество 01.01.2025 в 11:22
Работа общественного транспорта в Улан-Удэ в праздничные дни
Муниципальный транспорт будет курсировать по особому расписанию
Текст: Татьяна Жамсуева
Трамваи будут ездить с 1 по 8 января – по графику воскресенья.
Муниципальные автобусы:
С 1 по 8 января: большинство маршрутов работает по графику воскресенья, но есть исключения:
- Маршруты № 134, 135 — по субботнему расписанию.
- Маршрут № 33А — по будничному расписанию.
Расписание общественного транспорта можно посмотреть через приложение «Умный транспорт», 2ГИС или сайт its03.ru. Также информацию можно получить по телефону: трамваи: 43-41-23; автобусы: 44-72-10; горячая линия: 45-45-53.