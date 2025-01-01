Общество 01.01.2025 в 11:22

Работа общественного транспорта в Улан-Удэ в праздничные дни

Муниципальный транспорт будет курсировать по особому расписанию
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Текст: Татьяна Жамсуева
Работа общественного транспорта в Улан-Удэ в праздничные дни

Трамваи будут ездить с 1 по 8 января – по графику воскресенья.

Муниципальные автобусы:

С 1 по 8 января: большинство маршрутов работает по графику воскресенья, но есть исключения:

- Маршруты № 134, 135 — по субботнему расписанию.

- Маршрут № 33А — по будничному расписанию.

Расписание общественного транспорта можно посмотреть через приложение «Умный транспорт», 2ГИС или сайт its03.ru. Также информацию можно получить по телефону: трамваи: 43-41-23; автобусы: 44-72-10; горячая линия: 45-45-53.

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