Общество 28.01.2025 в 15:09

В Улан-Удэ автомобилистам и пешеходам создадут временные неудобства

Из-за обновления коммунальных сетей перекроют центр города
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ автомобилистам и пешеходам создадут временные неудобства

В мэрии города Улан-Удэ напомнили о том, что уже завтра, 29 января, на улице Смолина начнут перекрывать участок перед поворотом направо на ул. Сухэ-Батора. Связано это с обновлением коммунальных сетей.

- Движение по ул. Смолина будет осуществляться только прямо, в сторону ост. «Виадук». Для автомобилистов и общественного транспорта, направляющихся на ул. Сухэ-Батора, будет организован объезд через улицы Ербанова и Ранжурова. Так, изменится схема движения маршрутов № 97 и 97К в сторону площади Советов, - сообщили в «Улан-Удэстройзаказчик».   

Неудобства коснутся и горожан, так как будет закрыт пешеходный переход у перекрестка с ул. Сухэ-Батора (на схеме он обозначен зеленым цветом).  

- Перекрыть движение на этом участке планировалось 27 января, но из-за дополнительных подготовительных работ срок был перенесен на 29 января.    Работы по замене ветхих сетей водоснабжения на этом участке продлятся ориентировочно до конца марта, - добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города     

  

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