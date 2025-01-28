В Улан-Удэ осудили двух закладчиков наркотиков

В Улан-Удэ вынесли приговор двум закладчикам синтетических наркотиков. Не проработав на преступную группировку и месяца, сидеть за решеткой им теперь придется более восьми лет.

В суде установлено, что в интернете двое молодых улан-удэнцев познакомились с участниками организованной группы, занимающейся продажей синтетических наркотиков бесконтактным способом, и вступили в нее.

- Желая таким образом заработать, с середины апреля по май 2024 года они забирали из определенных мест расфасованные на небольшие свертки запрещенные вещества и оставляли их в тайниках для потребителей. После этого сообщали оператору координаты «закладок» для дальнейшего сбыта наркотиков. Их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре республики.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновных к 8 годам и 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site