В центре Улан-Удэ закроют автобусную остановку
С 30 января ограничат движение для транспорта у пересечения улицы Смолина с улицей Кирова. С этого момента изменится и расположение автобусной остановки по Смолина.
В мэрии пояснили, что связано это с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе.
- Полного перекрытия этой улицы с односторонним движением не будет. Строители ограничат движение для транспорта на одной из двух полос.
Схемы движения общественного транспорта здесь не меняются. Вместе с тем, будет закрыта существующая остановка общественного транспорта. Ее временно перенесут за перекресток с ул. Кирова, - уточнили в ведомстве.
Также будет закрыт для горожан пешеходный переход у перекрестка с ул. Кирова (на схеме он обозначен фиолетовым цветом).
Работы продлятся ориентировочно до начала марта.
Фото: схема мэрии города