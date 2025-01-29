В центре Улан-Удэ закроют автобусную остановку

С 30 января ограничат движение для транспорта у пересечения улицы Смолина с улицей Кирова. С этого момента изменится и расположение автобусной остановки по Смолина.

В мэрии пояснили, что связано это с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе.

- Полного перекрытия этой улицы с односторонним движением не будет. Строители ограничат движение для транспорта на одной из двух полос.

Схемы движения общественного транспорта здесь не меняются. Вместе с тем, будет закрыта существующая остановка общественного транспорта. Ее временно перенесут за перекресток с ул. Кирова, - уточнили в ведомстве.

Также будет закрыт для горожан пешеходный переход у перекрестка с ул. Кирова (на схеме он обозначен фиолетовым цветом).

Работы продлятся ориентировочно до начала марта.

Фото: схема мэрии города