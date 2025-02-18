Автобусам в Улан-Удэ разрешили подъезжать к зданию аэропорта

В Улан-Удэ пассажиры теперь могут добраться до самого аэропорта не беспокоясь о заказе такси или поиске знакомых на «колесах». Городскому автобусному маршруту №10 отныне разрешено заезжать на территорию привокзальной площади аэропорта «Байкал».

- У нас есть выделенное место для заезда и отстоя автобуса, что обеспечивает удобство и безопасность для всех пассажиров. Благодаря этому нововведению, пассажиры смогут сократить время на дорогу и избежать лишних хлопот. Пожалуйста пользуйтесь общественным транспортом, - сообщили в МУП «Городские маршруты».

Фото: Номер один и МУП «Городские маршруты»







