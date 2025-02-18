Общество 18.02.2025 в 15:03
Автобусам в Улан-Удэ разрешили подъезжать к зданию аэропорта
Права по заезду появились у маршрута №10
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пассажиры теперь могут добраться до самого аэропорта не беспокоясь о заказе такси или поиске знакомых на «колесах». Городскому автобусному маршруту №10 отныне разрешено заезжать на территорию привокзальной площади аэропорта «Байкал».
- У нас есть выделенное место для заезда и отстоя автобуса, что обеспечивает удобство и безопасность для всех пассажиров. Благодаря этому нововведению, пассажиры смогут сократить время на дорогу и избежать лишних хлопот. Пожалуйста пользуйтесь общественным транспортом, - сообщили в МУП «Городские маршруты».
Фото: Номер один и МУП «Городские маршруты»