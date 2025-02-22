Общество 22.02.2025 в 10:18

Женщины в Улан-Удэ поздравили мужчин автопробегом

Необычное поздравление приурочили ко Дню защитника Отечества
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Текст: Елена Кокорина
Женщины в Улан-Удэ поздравили мужчин автопробегом

Женсовет Улан-Удэнского линейного отделения транспортной полиции и пятой гвардейской танковой бригады организовали автопробег в честь защитников Отечества. В преддверии праздника они подготовили необычное поздравление для коллег мужчин, которые сегодня несут службу, защищая Родину.

В автопробеге приняли участие автоклубы города Улан-Удэ, танковые войска, пограничные войска, войска десантно-штурмовой бригады и транспортная полиция города.

- От имени руководства и всех сотрудников женсовета Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте хотим поздравить вас с наступающим праздником, Днем Защитников Отечества. И пожелать всегда оставаться смелыми, надежными, крепкими и отважными. Пусть ваши желания исполняются, а успех и удача всегда будут рядом с вами, - говорят в видеообращении представители женской половины транспортной полиции.

Фото: скриншот видео Транспортной полиции Бурятии

Теги
автопробег поздравление защитники СВО

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