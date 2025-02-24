Общество 24.02.2025 в 10:54

В Кижингинском районе собирают пластиковый мусор

Весь собранный пластик увозится в Улан-Удэ, а потом в Набережные Челны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кижингинском районе собирают пластиковый мусор

В Кижингинском районе работники лесхоза учат жителей бережному отношению к природе. Они занимаются сбором пластикового мусора в лесах, и приобщают к этому местное население.

- В нашем районе один из предпринимателей отправляет пластиковый мусор на переработку. Сначала собранный пластик везут в Улан-Удэ, а после прессовки в небольшие шарики направляют в Набережные Челны, там из него делают ведра, - рассказал Балдан Дашидондоков, замруководителя Кижингинского лесхоза.

Помимо экологического воспитания собственных детей, лесник просвещает ребят из школьного лесничества.

- Моя дочь всегда спрашивает, пластик или не пластик, когда хочет что-то выбросить. Конечно, каких-то масштабных объемов пока нет, но начинать нужно с себя, своих родственников и знакомых. Занимаемся с юными лесниками, не так часто как хотелось бы, но если проводим занятия, то обязательно в лесу, в том числе и с призывом к сбору губительных для природы  отходов - пластика, - пояснил Балдан Дашидондоков.

Напомним, в 2024 году лесники собрали более 12 тысяч кубометров мусора на территории лесничеств. 

- Мы призываем граждан соблюдать санитарную безопасность и поддерживать инициативы по раздельному сбору мусора. Будущее леса в наших руках! – сказали лесники.

 

Фото: loon.site

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