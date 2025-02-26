Дорожное движение в Улан-Удэ стало умным

Массовое внедрение современного программного обеспечения, оптики, чипов и другой электроники коренным образом изменило сферу дорожного движения Улан-Удэ. Она прогрессирует на глазах к радости всех, кто пользуется дорогами города. Если говорить об уровне, на который сейчас вышла система управления транспортным движением, то столица Бурятии входит в число передовых российских городов.То, что еще каких-нибудь пять лет могло занять много времени, сейчас делается в режиме реального времени. Как в Улан-Удэ раньше определяли уровень интенсивности дорожного движения? Работники горадминистрации стояли у дороги, считали машины и записывали, сколько транспорта проезжает в час по какой-либо дороге в определенное время суток.Теперь такой мониторинг транспортных потоков ведется автоматически и удаленно – без выезда на дорогу. Определяется средняя скорость движения, число машин и их тип (легковые, грузовые, автобусы), дистанция между машинами и другие параметры.Информационные, компьютерные технологии сбора и, что важно, оперативной обработки данных за несколько лет совершили настоящую революцию. Она произошла в форме внедрения в Улан-Удэ интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».Теперь, если, например, сломавшийся грузовик где-то заблокировал полосу движения, то об этом информируют жителей города. Причем сопроводив сообщение фотографией того участка улицы (с обведенным рамкой авто - виновником происшествия). Достаточно открыть телеграм-канал комитета по транспорту администрации города и ознакомиться с тем, где и что случилось, какова ситуация на дорогах.Наиболее востребованная информация из ИТС очень оперативно попадает в открытый доступ, чтобы с ней мог ознакомиться любой желающий.– Внедрение ИТС стартовало в 2021 году в партнерстве с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений «Ростелеком». Приоритетной целью было оптимизировать дорожное движение так, чтобы в Улан-Удэ стало меньше «пробок». В работу вложена солидная сумма бюджетных средств, и можно с уверенностью сказать, что деньги инвестированы результативно, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В городе развернули сеть уличных всепогодных датчиков транспортных потоков, которые автоматически собирают сведения о ситуации на дорогах. Был организован мощный Центр обработки данных. Параллельно с этим прошла масштабная модернизация светофоров. Они получили современные контроллеры с расширенным функционалом. В самых напряженных местах города светофоры имеют возможность работать в семи-восьми режимах. Один из таких продвинутых светофоров действует на перекрестке улиц Бабушкина и Терешковой. Все эти шаги позволили удаленно координировать работу светофорных объектов.Улан-удэнская ИТС включает в себя ряд модулей и подсистем различного назначения. Все работает круглосуточно.В числе важнейших возможностей ИТС - адаптивное управление светофорами, когда в зависимости от транспортной загрузки направлений система автоматически определяет, сколько времени должен гореть тот или иной сигнал светофора. Эта технология на текущий момент находится на стадии тестирования.ИТС вывела управление дорожным движением на качественно новый уровень.Первые же промежуточные итоги работы системы стали основой для принятия городскими властями «дорожных» решений. Где-то запретили разворот или поворот машин, где-то перенесли пешеходный переход, где-то установили новый светофор и т. д.– Современная улично-дорожная сеть Улан-Удэ – наследие советских времен. Тогда на улицах не было так много машин, как сейчас. И никто не предполагал, что ситуация сильно изменится. В 2010 году в городе насчитывалось 110 тыс. автомобилей, а сейчас почти 200 тысяч. Тем важнее умелое, рациональное регулирование дорожного трафика, – поясняет Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Улан-Удэ.Поэтому с учетом той картины, которая стала окончательно ясна, на дорогах Улан-Удэ сейчас строят дополнительные полосы движения (в том числе выделенные для движения общественного транспорта, а также машин «скорой помощи» и других специализированных служб), развернулась работа по подготовке к строительству путепроводов через железнодорожные пути и т. д. Внедрение ИТС позволяет повысить пропускную способность дорог и эффективность движения общественного транспорта.Операторы Центра управления ИТС круглосуточно отслеживают дорожную обстановку. Установлен постоянный контакт с полицией, МБУ «Горсвет», МУП «Управление трамвая», МУП «Городские маршруты» и другими структурами. В снегопад система отслеживает подсыпку улиц. Есть телефон горячей линии, куда можно позвонить по вопросам работы светофоров, движения общественного транспорта и другим моментам.Юрий Ткачев отмечает, что ИТС постоянно прогрессирует.- В 2024 году реализован четвертый этап внедрения ИТС. Проведено оснащение Центра управления дополнительным оборудованием и программами, - говорит председатель комитета.В прошлом году в рамках внедрения подсистемы метеомониторинга появилась первая в истории Улан-Удэ дорожная метеостанция. Она обеспечила автоматизацию измерения метеорологических параметров и контроля параметров поверхности дорог. Новинка также выдает предупреждения об опасных погодных условиях.- ИТС оценивается по уровню зрелости. Установка базовой метеостанции дает возможность с базового нулевого уровня подняться на первый уровень зрелости. Тем самым мы планируем претендовать на дополнительное финансирование в дальнейшем. Мы показываем, что ИТС Улан-Удэнской агломерации развивается. Всего уровней зрелости ИТС три. Большинство городов Российской Федерации находится на нулевом уровне зрелости, за исключением буквально нескольких городов, - отмечали в преддверии запуска метеостанции в администрации города.Важным шагом вперед в 2024 году стало появление в ИТС подсистемы детектирования ДТП. Как пояснил Василий Дадуев, заместитель начальника Центра управления ИТС, она предназначена для того, чтобы помогать операторам в обнаружении ДТП на улицах, на которых установлены соответствующие камеры.При возникновении споров у участников ДТП записанное видео помогает установить виновного.Кроме того, за минувший год модернизировано шесть светофорных объектов, установлено 12 обзорных камер и еще 15 транспортных детекторов.В целом с 2021 года в столице Бурятии модернизировано 86 светофорных объектов, установлено 150 обзорных видеокамер, 231 транспортный детектор по подсчету и анализу транспортных потоков. На остановках общественного транспорта установлено 120 информационных табло: 84 - на трамвайных остановках и 36 - на автобусных.В подсистеме видеонаблюдения ведется круглосуточная запись в высоком качестве изображения со всех камер. Записи хранят в архиве не менее 14 дней.Компьютеризация и внедрение российской навигационной системы «ГЛОНАСС» в пассажирский транспорт позволили улан-удэнцам видеть движение автобусов и трамваев на экранах своих телефонов в приложении «Умный транспорт» (или на соответствующих сайтах). Можно таким образом рассчитать время своего выхода из дома или офиса к остановке, чтобы подойти прямо к приходу транспорта. Многие жители уже не представляют свою жизнь без этой возможности. И «глонассовский» мониторинг движения пассажирского транспорта идет тоже на базе Центра управления ИТС.Среди ближайших планов по развитию интеллектуальной транспортной системы установка модулей управления дорожными работами, что поможет водителям планировать свои маршруты в условиях перекрытия некоторых улиц, а также дальнейшее наращивание числа транспортных детекторов.26 - 27 марта 2025 года в Улан-Удэ пройдет 8-я региональная конференция «ИТС регионам». ИТС развивается в целом ряде городов России. Ранее конференция проходила в Орле, Рязани, Ульяновске, Калуге, Пятигорске, Тюмени, Перми.Собравшиеся обсудят реализацию национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», эффективность ИТС в разных регионах Российской Федерации. Состоится разговор о технологиях и решениях, используемых в области ИТС, о развитии пассажирского транспорта в регионах страны, а также о цифровых технологиях в дорожном хозяйстве.У участников конференции будет возможность посетить Центр управления ИТС Улан-Удэ. Конечно, все пройдут и непосредственно по городским улицам, посмотрят на систему в действии.