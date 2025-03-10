За пьяные покатушки на мопеде житель Бурятии отправится за решетку

Пьяные покатушки с ветерком на мопеде закончились для жителя Бурятии не только конфискацией транспортного средства, но и реальным сроком. За пьянство за рулем суд лишил мужчину свободы почти на 3 года.

В судебном заседании установлено, что ранее мужчину уже судили за вождение в нетрезвом виде и лишили права управления транспортным средством. Однако в сентябре 2024 года, будучи пьяным он вновь попался сотрудникам ДПС за рулем мопеда.

- Кабанский районный суд назначил виновному по совокупности приговоров путем частичного присоединения к вновь назначенному наказанию не отбытой части наказания по предыдущему приговору наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Мопед осужденного был обращен в собственность государства, - рассказали в прокуратуре республики.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site