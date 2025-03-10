Общество 10.03.2025 в 17:05

За пьяные покатушки на мопеде житель Бурятии отправится за решетку

К реальному сроку добавится и конфискация транспортного средства
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За пьяные покатушки на мопеде житель Бурятии отправится за решетку

Пьяные покатушки с ветерком на мопеде закончились для жителя Бурятии не только конфискацией транспортного средства, но и реальным сроком. За пьянство за рулем суд лишил мужчину свободы почти на 3 года.

В судебном заседании установлено, что ранее мужчину уже судили за вождение в нетрезвом виде и лишили права управления транспортным средством. Однако в сентябре 2024 года, будучи пьяным он вновь попался сотрудникам ДПС за рулем мопеда.

- Кабанский районный суд назначил виновному по совокупности приговоров путем частичного присоединения к вновь назначенному наказанию не отбытой части наказания по предыдущему приговору наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Мопед осужденного был обращен в собственность государства, - рассказали в прокуратуре республики.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

Теги
мопед срок конфискация

Все новости

В Бурятии объявили конкурс национального танца «Цветок Байкала»
10.03.2025 в 17:44
Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»
10.03.2025 в 17:28
Участвовавших в СВО чиновников из Бурятии наградили медалями
10.03.2025 в 17:20
За пьяные покатушки на мопеде житель Бурятии отправится за решетку
10.03.2025 в 17:05
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Улан-Удэ
10.03.2025 в 16:43
Монгольский театр оперы и балета покажет оперу «Аида» в Улан-Удэ
10.03.2025 в 16:22
В Бурятии проиндексировали социальные выплаты
10.03.2025 в 16:15
В Бурятии начала работать машина по добыче семян сосны
10.03.2025 в 15:51
«У моих Барби отдельная квартира»
10.03.2025 в 15:48
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу магазинов и компаний
10.03.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
Участвовавших в СВО чиновников из Бурятии наградили медалями
На встрече с полпредом они передали ему сбитый дрон ВСУ
10.03.2025 в 17:20
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Улан-Удэ
В разгар лета их количество вырастет до двух раз в сутки
10.03.2025 в 16:43
В Бурятии проиндексировали социальные выплаты
Они выросли на 10,5%
10.03.2025 в 16:15
В Бурятии начала работать машина по добыче семян сосны
Несмотря на полувековой возраст, она все еще исправно работает
10.03.2025 в 15:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru