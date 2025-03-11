В Бурятии в «Светофоре» нашли птиц, кучу сомнительных продуктов и фальсификат

«В ходе проверки выявлена продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, обезличенная продукция находилась без маркировки. В морозильных камерах отсутствовали термометры, что указывает на отсутствие соблюдения требований законодательства при хранении продукции», - рассказали в ведомстве.





В целом по итогам проверки из оборота было изъято 6,6 тонн мясной, рыбной и молочной продукции с нарушением прослеживаемости ветеринарных документов и не соответствующей требованиям законодательства. Владельцем утилизировано 695 кг некачественной продукции.





«3 пробы молочной продукции по результатам лабораторных исследований признаны фальсифицированными. Это сыр полутвердый «Швейцарский» (производитель ООО «Горизонт», Брянская область), масло сливочное «Традиционное» (производитель ИП Дивенко Л.Н., Омская область), сыр «Советский Люкс» (производитель ООО «МК Наласинский», Республика Татарстан). По предписанию надзорного органа фальсифицированная продукция изъята из оборота и утилизирована владельцем», - сообщили в Россельхознадзоре.





Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отчиталось об итогах проверки, которая весь февраль проводилась в магазинах торговой сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 75»). Выездная внеплановая проверка, которую потребовала провести прокуратура, прошла в торговых точках сети в Улан-Удэ, Северобайкальске, Закаменске, Иволгинске, Турунтаево и Курумкане.В одном из магазинов проверяющие столкнулись с птицами, которые летали по торговому залу, беспрепятственно садясь на продукцию. Также было обнаружено размороженное мясо, хранящееся в неисправной морозилке.«В морозильных камерах продукция хранилась на полу без поддонов, без отступов от стен, что не обеспечивает ее проветривание», - отметили в Управлении Россельхознадзора.Также проверяющие взяли пробы некоторых продуктов, которые показали наличие фальсификата.Результатом проверки стало сразу 8 административных дел, возбужденных в отношении должностных лиц торговой сети.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии