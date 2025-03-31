В Бурятии в ходе массовой проверки водителей поймали несколько выпивох

В ГИБДД Бурятии рассказали об итогах массовой проверки водителей. Она проходила вечером в пятницу и в выходные дни в Джидинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах, а также в Улан-Удэ. В эти дни на дороги вышли дополнительные экипажи ДПС.«Проверено свыше 220 единиц транспортных средств. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 43 водителя. Из них 6 нарушителей, не имеющих прав, трое граждан в состоянии опьянения и еще трое автомобилистов, отказавшихся проходить освидетельствования», - отчитались в Госавтоинспекции.В ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискация машины.Информацию о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 29-29-02, 29-29-99 или 102, а в Улан-Удэ через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.