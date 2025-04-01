Общество 01.04.2025 в 12:03

В Улан-Удэ в этом году завершат благоустройство проспекта 50-летия Октября

Там отремонтируют ливневки, установят ограждения, обновят остановки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ в этом году завершат благоустройство проспекта 50-летия Октября

В Улан-Удэ в этом году полностью завершат благоустройство проспекта 50-летия Октября.

- В ходе работ в районе Элеватора отремонтируют ливневую канализацию, установят пешеходные ограждения, а также обновят автобусную остановку в направлении площади Советов и обустроят с двух сторон трамвайные посадочные площадки, - сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

Завершающий этап благоустройства пр. 50-летия Октября будет проводиться за счет средств нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Основные работы по ремонту дороги по пр. 50-летия Октября были выполнены в 2023-2024 годах благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». А в этом году мы завершим благоустройство в районе Элеватора. Это - дополнительные работы, большая часть из которых будет выполняться по просьбам горожан. В частности, мы обновим покрытие посадочной площадки и установим удобный павильон на автобусной остановке. Также обустроим трамвайные посадочные площадки. Для безопасности и удобства пассажиров расширим площадку в направлении площади Комсомольской, и на обеих остановках установим ограждения и навесы, - рассказал Евгений Соболев, начальник Управлении дорожного строительства.

Обновлять магистраль по пр. 50-летия Октября начали по поручению мэра Улан-Удэ.

Мэр города Игорь Шутенков поставил задачу - разгрузить движение на этом сложном участке всеми доступными способами. Из новшеств, которые сделаны на нечетной стороне дороги – перенесены два пешеходных перехода, обустроена третья полоса для общественного транспорта.

Также были заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия, заменены на делиниаторы временные блоки на пл. Комсомольской, обустроены тротуары и др.

На четной стороне дороги, от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская, подрядчик уложил новый асфальт, установил бордюры, возвел новую подпорную стену с металлическим ограждением, отремонтировал переезды через трамвайные пути, тротуар, выполнил расширение дороги от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова и другое.

В 2025 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью 4,6 километра.

Ремонт первых объектов планируют начать в апреле.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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