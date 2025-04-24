Общество 24.04.2025 в 10:00

Бурятия присоединилась ко всероссийской неделе субботников «Мы за Чистоту»

Субботники пройдут в Улан-Удэ и во всех районах республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия присоединилась ко всероссийской неделе субботников «Мы за Чистоту»

Бурятия присоединилась ко Всероссийской неделе субботников «Мы за Чистоту». В рамках акции в течении всего 2025 года пройдут субботники в Улан-Удэ и районах Бурятии. Первое мероприятие состоится уже 27 апреля на территории «Стрельбище» в Хоринском районе.

Субботники проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и приурочена к Году защитника Отечества. Участие в акции может принять каждый желающий.

В рамках акции в течение года также пройдут уборки береговых линий и территорий в Улан-Удэ и районах республики: поселок Забайкальский, ул. Совхозная; территория ГБПОУ Байкальский колледж туризма и сервиса; поселок Стеклозавод, ул. Заовражная; территория БГУ; территория МАОУ «СОШ №43 г. Улан-Удэ»; береговая линия Гусиного озера ; побережье Щучьего озера; береговая линия реки Селенга; территория сквера Добра в Гусиноозерске.

Кроме того, в рамках экологической инициативы в Улан-Удэ пройдет конференция среди школьников на тему «Экологический туризм» (возрастное ограничение 6+).

Для участия в субботниках необходимо подать заявку на сайте Добро.рф 

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта и молодежной политики Бурятии и АНО Центр экологии и туризма «Чистая Бурятия» при поддержке правительства Бурятии, РЦД «Добродом», АНО «Событие», БРО СДР Союз Добровольцев России, Ресурсного центра добровольчества «Селенга», движения «Чистый Хоринск».

 

Фото: правительство Бурятии

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