Общество 24.04.2025 в 10:12

Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Желающих просят поторопиться и не откладывать отправку анкет на последний день
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
Жителей Бурятии приглашают принять участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» в честь Года Защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем сможет принять любой желающий.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, онлайн-шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» 2025.polkrf.ru. Оно будет организовано по потокам — по родам войск, а также по группам тружеников тыла. Между потоками можно будет свободно переключаться. Каждую трансляцию будут сопровождать исторические справки и интересные факты о событиях и людях времён Великой Отечественной войны.

Подать заявку на участие можно с 23 апреля по 6 мая на сайте 2025.polkrf.ru или в мини-приложениях «ВКонтакте»: vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk. Там же можно посмотреть статус заявки на участие, для удобства предусмотрена подача нескольких заявок от одного профиля.

Организаторы акции отметили, что загружать фотографии своих героев необходимо без рамок, дополнительных украшений и подписей. При выборе снимка предпочтение лучше отдать сделанному в военные годы.

- В случае, если у вас отсутствует фотография вашего героя, это тоже не может стать препятствием к тому, чтобы принять участие в «Бессмертном полке онлайн». Вы можете тогда заполнить только те данные, которые у вас имеются, например, фамилия, имя, если есть, годы жизни, и ваш герой тоже пройдет в трансляции «Бессмертного полка онлайн», - рассказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

Также Наталья Шадрина призвала всех, кто хочет увидеть своих ветеранов в шествии Бессмертного полка онлайн, не откладывать заполнение анкет на последний день 6 мая, особо обратить внимание на размещение фотографий героев своей семьи, которые должны соответствовать заявленным параметрам.

На все возникающие вопросы смогут ответить волонтеры горячей линии, информация о работе которой доступна на сайте Бессмертного полка России. Кроме того вопросы можно будет отправить на электронный адрес vopros@polkrf.ru.
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