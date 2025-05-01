Транспортная полиция провела урок мужества в гимназии Северобайкальска

Сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами и сотрудниками РЖД провели урок мужества для учеников 7-8 классов гимназии №5 г. Северобайкальска, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Особое внимание было уделено беседе о подвигах советских солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны. Полицейские подчеркнули героизм, проявленный на фронте и в тылу, и акцентировали беседу на важности сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, - сообщили в Транспортной полиции Прибайкалья.

В рамках мероприятия также прошла профилактическая беседа о гражданской активности, нетерпимости к экстремизму и профилактике преступности среди несовершеннолетних. Особое внимание транспортные полицейские уделили правилам безопасности на железной дороге.

- В завершение мероприятия мы рассказали о возможностях поступления в образовательные организации системы МВД России, преимуществах службы в полиции, - добавили в структурном подразделении.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья