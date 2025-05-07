Общество 07.05.2025 в 17:37

В Улан-Удэ ТГК-14 выиграла суд у многодетной семьи с ребенком-инвалидом

Энергетики вчинили бедной семье иск почти на 500 тысяч рублей за отопление
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ ТГК-14 выиграла суд у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
Фото: архив «Номер один»
Сегодня Верховный суд Бурятии отменил решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ, вынесенного в пользу многодетной семьи Дядюк по иску о новом перерасчете отапливаемой площади дома. Включив туда гараж и подвал, которые в реальности были холодными и не отапливались системой отопления.

Напомним, в январе 2025 года Октябрьский районный суд в Улан-Удэ отказал в удовлетворении требований ТГК-14 по взысканию задолженности с многодетной семьи. Последние выставили им счета на отопление, которые составляли около 500 тысяч рублей.

Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщали, что нa многодетную семью Дядюк, в которой воспитываются и cын, требующий особoгo внимaния с диaгнoзом ayтизм, в декабре прошлого года подала иск TГK-14. Компания предъявила им бoльшую зaдoлжeннocть по отоплению, однако семья исправно платила каждый месяц согласно договору, подписанному с ресурсоснабжающей организацией четыре года назад. В своих доводах TГK-14 указывала, что оплата шла нe зa вcю oтaпливaeмyю плoщaдь дoмa. Дополнительно к нему энергетики посчитали гapaж и пoдвaл.

Семья обратилась за помощью в Управление муниципальной жилищной инспекции. Проверка показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, которые проходят по подвальным помещениям, изолированы. На момент проверки (в ноябре) в гараже было -2 градуса.

– В декабре 2024 года вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должны произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении требований ТГК-14. Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района. От всей души поддерживали семью и болели, чтобы было положительное судебное решение, – рассказывала ранее начальник Управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.

Андрей Дядюк сообщил «Номер один», что будет подавать кассационную жалобу на решение суда.

Ранее хозяин ТГК-14 г-н Люльчев одной из главных своих задач на посту назвал извлечение прибыли. Похоже, у энергетических монополистов все идет по плану.
Теги
тгк суд

Все новости

В Улан-Удэ начали отмечать День Победы
07.05.2025 в 18:07
В Улан-Удэ ТГК-14 выиграла суд у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
07.05.2025 в 17:37
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели пожилого пожарного
07.05.2025 в 17:09
Свидетеля грабежа в Бурятии преступники устранили с помощью подполья
07.05.2025 в 16:49
На Арбате улан-удэнцам покажут победный видеоролик
07.05.2025 в 16:17
Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны
07.05.2025 в 15:59
В Бурятии поймали сбежавшего психа
07.05.2025 в 15:39
В Бурятии назначили руководителя вновь созданного агентства
07.05.2025 в 15:27
В Бурятии мусоровоз устроил смертельное ДТП с пожарной машиной
07.05.2025 в 15:22
В Улан-Удэ посадили легендарный «Тополь Победы»
07.05.2025 в 15:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
В Улан-Удэ начали отмечать День Победы

Торжественные мероприятия прошли в мкр. Шишковка

07.05.2025 в 18:07
На Арбате улан-удэнцам покажут победный видеоролик
Для этого там установят 3D-вентилятор
07.05.2025 в 16:17
Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны
Торжественное мероприятие прошло на площади Комсомольская в Улан-Удэ
07.05.2025 в 15:59
В Улан-Удэ посадили легендарный «Тополь Победы»
Саженец вырастили из почки знаменитого волгоградского тополя
07.05.2025 в 15:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru