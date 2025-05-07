Общество 07.05.2025 в 17:37
В Улан-Удэ ТГК-14 выиграла суд у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
Энергетики вчинили бедной семье иск почти на 500 тысяч рублей за отопление
Текст: Дмитрий Родионов
Сегодня Верховный суд Бурятии отменил решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ, вынесенного в пользу многодетной семьи Дядюк по иску о новом перерасчете отапливаемой площади дома. Включив туда гараж и подвал, которые в реальности были холодными и не отапливались системой отопления.
Напомним, в январе 2025 года Октябрьский районный суд в Улан-Удэ отказал в удовлетворении требований ТГК-14 по взысканию задолженности с многодетной семьи. Последние выставили им счета на отопление, которые составляли около 500 тысяч рублей.
Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщали, что нa многодетную семью Дядюк, в которой воспитываются и cын, требующий особoгo внимaния с диaгнoзом ayтизм, в декабре прошлого года подала иск TГK-14. Компания предъявила им бoльшую зaдoлжeннocть по отоплению, однако семья исправно платила каждый месяц согласно договору, подписанному с ресурсоснабжающей организацией четыре года назад. В своих доводах TГK-14 указывала, что оплата шла нe зa вcю oтaпливaeмyю плoщaдь дoмa. Дополнительно к нему энергетики посчитали гapaж и пoдвaл.
Семья обратилась за помощью в Управление муниципальной жилищной инспекции. Проверка показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, которые проходят по подвальным помещениям, изолированы. На момент проверки (в ноябре) в гараже было -2 градуса.
– В декабре 2024 года вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должны произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении требований ТГК-14. Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района. От всей души поддерживали семью и болели, чтобы было положительное судебное решение, – рассказывала ранее начальник Управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Андрей Дядюк сообщил «Номер один», что будет подавать кассационную жалобу на решение суда.
Ранее хозяин ТГК-14 г-н Люльчев одной из главных своих задач на посту назвал извлечение прибыли. Похоже, у энергетических монополистов все идет по плану.
Напомним, в январе 2025 года Октябрьский районный суд в Улан-Удэ отказал в удовлетворении требований ТГК-14 по взысканию задолженности с многодетной семьи. Последние выставили им счета на отопление, которые составляли около 500 тысяч рублей.
Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщали, что нa многодетную семью Дядюк, в которой воспитываются и cын, требующий особoгo внимaния с диaгнoзом ayтизм, в декабре прошлого года подала иск TГK-14. Компания предъявила им бoльшую зaдoлжeннocть по отоплению, однако семья исправно платила каждый месяц согласно договору, подписанному с ресурсоснабжающей организацией четыре года назад. В своих доводах TГK-14 указывала, что оплата шла нe зa вcю oтaпливaeмyю плoщaдь дoмa. Дополнительно к нему энергетики посчитали гapaж и пoдвaл.
Семья обратилась за помощью в Управление муниципальной жилищной инспекции. Проверка показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, которые проходят по подвальным помещениям, изолированы. На момент проверки (в ноябре) в гараже было -2 градуса.
– В декабре 2024 года вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должны произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении требований ТГК-14. Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района. От всей души поддерживали семью и болели, чтобы было положительное судебное решение, – рассказывала ранее начальник Управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Андрей Дядюк сообщил «Номер один», что будет подавать кассационную жалобу на решение суда.
Ранее хозяин ТГК-14 г-н Люльчев одной из главных своих задач на посту назвал извлечение прибыли. Похоже, у энергетических монополистов все идет по плану.