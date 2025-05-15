Ремонт дороги на улице Бабушкина в Улан-Удэ продолжат в 2025 году

В рамках второго этапа ремонта дороги обновят асфальтовое покрытие на участке от ул. Терешковой до Трубачеева протяженностью более 500 метров, сообщили в Управлении дорожного строительства Администрации Улан-Удэ. Масштабное обновление одной из главных городских магистралей по ул. Бабушкина начали в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а продолжат в этом уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



- В прошлом году мы отремонтировали участок от ул. Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Благодаря расширению дороги за счет обустройства четвертой полосы и другим мерам, удалось разгрузить этот проблемный участок, особенно в направлении сотых микрорайонов. Теперь задача – сделать более комфортным и безопасным для проезда участок в обратном направлении - от ул. Терешковой до ул. Трубачеева, - отметил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

В ходе ремонта строители расширят дорогу до трех полос, заменят бордюры и ограждения, уложат новое асфальтовое покрытие и отремонтируют переезд через трамвайные пути, обустроят тротуар, обновят трамвайную и автобусную остановки в соответствии с современными требованиями безопасности, нанесут новую дорожную разметку, установят необходимые знаки, обновят наружное освещение и другое.



- Также дорожники должны обеспечить безбарьерную среду - заниженные бордюры, удобные съезды, тактильную плитку у пешеходных переходов, - добавил Соболев.



Третий этап ремонта дороги по ул. Бабушкина - от бульвара Карла Маркса до ул. Терешковой, запланирован на 2026 год из-за большого объема работ и во избежание заторов на этой оживленной дороге.



В 2025 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать одиннадцать участков дорог общей протяженностью 5 км. Еще два объекта - ул. Менжинского и ул. Ленина, добавлены в первоначальный список из 9 дорог, протяжённостью 4,6 км, за счет выделения дополнительных средств на ремонт Минтрансом РБ. Первым объектом, где стартовал дорожный ремонт, стала улица Пушкина в Железнодорожном районе. Работы на остальных объектах стартуют в ближайшее время, когда заработают на полную мощность асфальто-бетонные заводы в городе.

Фото: мэрия города