Общество 20.05.2025 в 17:29

В Бурятию вырос завоз корейских автомобилей

А в России побит рекорд импорта южнокорейских легковых машин
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятию вырос завоз корейских автомобилей
Фото: архив «Номер один»
Россия в апреле импортировала легковых автомобилей на рекордные за два года $90 млн. Как сообщает «РИА Новости», это вдвое больше аналогичного периода прошлого года и на четверть больше мартовского ввоза. Если мерять на деньги, то непропорционально много автомобилей с относительно большими двигателями – 1,5–3 л – ДВС (на $65 млн). Приличное количество дизелей 1,5–2,5 л (на $18,7 млн). Малолитражек – 1–1,5 л – меньше (на $5,2 млн).

Южнокорейский легковой экспорт в апреле – $6,3 млрд. Крупнейшие импортёры – США ($2,9 млрд), Канада ($465,2 млн), Австралия ($263,9 млн), Киргизия ($252,4 млн) и Германия ($202 млн). РФ со своими $90 млн на почётном 11-м месте.

В Бурятии также наблюдается массовый завоз корейских автомобилей, которые по словам местных продавцов автомобилей, подешевели примерно на 10% по сравнению с началом года. Особенным спросом пользуются как дорогие кроссоверы и джипы, так и бюджетные автомобили («Киа-Рио», «Киа-Соул» и др.). Но а также линейка малолитражных автомобилей «Хенде».

- Покупателей с других регионов с основном интересует правый руль, но китайские «бэушные» машины они заказывать не торопятся, а вот корейцы смогли удовлетворить спрос, соотношение цена-качество у них неплохое, - сообщают продавцы с улан-удэнского авторынка.
Теги
автомобиль

Все новости

Кровавого боксера и угонщика из Улан-Удэ отправили за решетку
20.05.2025 в 17:40
Реестр неплательщиков алиментов в России полноценно заработает в этом году
20.05.2025 в 17:32
В Бурятию вырос завоз корейских автомобилей
20.05.2025 в 17:29
Дорожники готовят площадку перед Баргузинским дацаном к большому молебну
20.05.2025 в 17:19
Абитуриентов Бурятии зовут учиться в монгольских вузах
20.05.2025 в 17:08
В аэропорту Иркутска у китайского пассажира изъяли 2,5 тысячи деталей для майнинга
20.05.2025 в 17:04
В Монголии обнаружены незахороненные останки 12 советских военнослужащих
20.05.2025 в 16:50
Ансамбль «Лотос» приглашает жителей Бурятии на свой ежегодный концерт
20.05.2025 в 16:46
Мэр Улан-Удэ: «Мы продолжаем обновлять автопарк коммунальной техники»
20.05.2025 в 16:36
В Курумканском районе пожарные успели потушить сильный пожар
20.05.2025 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Кровавого боксера и угонщика из Улан-Удэ отправили за решетку
Суд приговорил его к 11 годам строгого режима
20.05.2025 в 17:40
Реестр неплательщиков алиментов в России полноценно заработает в этом году
Закон о создании общедоступного реестра вступает в силу уже 25 мая
20.05.2025 в 17:32
Дорожники готовят площадку перед Баргузинским дацаном к большому молебну
21 мая там состоится большой молебен в честь 20-летия проявления лика богини Янжимы
20.05.2025 в 17:19
Абитуриентов Бурятии зовут учиться в монгольских вузах
Конкурсный набор объявило Министерство культуры республики по творческим направлениям
20.05.2025 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru