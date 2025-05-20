В Бурятию вырос завоз корейских автомобилей

Россия в апреле импортировала легковых автомобилей на рекордные за два года $90 млн. Как сообщает «РИА Новости», это вдвое больше аналогичного периода прошлого года и на четверть больше мартовского ввоза. Если мерять на деньги, то непропорционально много автомобилей с относительно большими двигателями – 1,5–3 л – ДВС (на $65 млн). Приличное количество дизелей 1,5–2,5 л (на $18,7 млн). Малолитражек – 1–1,5 л – меньше (на $5,2 млн).Южнокорейский легковой экспорт в апреле – $6,3 млрд. Крупнейшие импортёры – США ($2,9 млрд), Канада ($465,2 млн), Австралия ($263,9 млн), Киргизия ($252,4 млн) и Германия ($202 млн). РФ со своими $90 млн на почётном 11-м месте.В Бурятии также наблюдается массовый завоз корейских автомобилей, которые по словам местных продавцов автомобилей, подешевели примерно на 10% по сравнению с началом года. Особенным спросом пользуются как дорогие кроссоверы и джипы, так и бюджетные автомобили («Киа-Рио», «Киа-Соул» и др.). Но а также линейка малолитражных автомобилей «Хенде».- Покупателей с других регионов с основном интересует правый руль, но китайские «бэушные» машины они заказывать не торопятся, а вот корейцы смогли удовлетворить спрос, соотношение цена-качество у них неплохое, - сообщают продавцы с улан-удэнского авторынка.