Общество 22.05.2025 в 16:07

В центре Улан-Удэ отремонтируют главную туристическую улицу

Там обновят асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки и нанесут разметку
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ отремонтируют главную туристическую улицу

В центре Улан-Удэ отремонтируют главную туристическую улицу - улицу Ленина. Там обновят асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Оживленный участок улицы Ленина - от улицы Кирова до ул. Куйбышева, по которому проходят основные маршруты к главным туристическим объектам города, отремонтируют благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

На дороге, протяженностью 180 метров, обновят не только асфальтобетонное покрытие, но и тротуар, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

- Обязательно будут выполнены мероприятия по обустройству доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Подрядчик сделает заниженные бордюры, удобные съезды, тактильную плитку у пешеходных переходов, чтобы горожане и гости Улан-Удэ могли беспрепятственно и безопасно перемещаться по этой туристической улице нашего города, - рассказывает Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства.

Также в планах – устройство вровень с дорогой колодезных люков и решеток ливневой канализации.

Работы стартуют летом и продлятся до осени. Ремонт дороги станет завершающим этапом комплексного благоустройства территории у Гостиных рядов, где в этом году обновляют Александровский сад.

В 2025 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать одиннадцать участков дорог общей протяженностью 5 км.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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