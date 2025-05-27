В Улан-Удэ дорога к школе № 8 станет более безопасной и удобной

В преддверии летних каникул в Улан-Удэ начинается ремонт участка автомобильной дороги от ул. Кабанской по ул. Мерецкова, ул. Учебной, ул. Светлой до ул. Автотранспортной на Левом берегу.

- После обновления дороги путь учеников до школы № 8 на ул. Автотранспортной станет более безопасным и комфортным, сообщили в Управлении дорожного строительства Администрации Улан-Удэ.

Средства на ремонт дороги протяженностью 1,28 км выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».





- Мы включили этот участок в план ремонтной кампании 2025 года по просьбам местных жителей. Каждый день их дети преодолевают путь до школы по дороге, которая большей частью грунтовая и без тротуара. После ремонта по дороге смогут удобно передвигаться как учащиеся, местные жители, так и автомобилисты. Путь станет более безопасным, - поясняет Евгений Соболев, начальник Управления дорожного строительства.

В рамках ремонта обустроят полноценную дорогу из асфальтобетона, сделают удобный тротуар со съездами для маломобильных граждан, установят дорожные знаки, нанесут разметку и другое.

Работы на объекте завершатся осенью.

В 2025 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать одиннадцать участков дорог общей протяженностью 5 км.

Фото: мэрия города