Кяхта готовится к празднованию 300-летию города
14 июня состоится торжественный старт юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию исторического города России – Кяхта (возрастное ограничение 6+).
Это мероприятие станет отправной точкой для серии крупных торжественных историко-культурных и спортивных событий, запланированных на два года до празднования юбилея города в 2027 году.
Программа праздничных мероприятий:
14 июня, г.Кяхта, КСК «Олимп»
10:00–10:30 – Фестиваль национальных видов спорта «Хяагтын Нааданууд»
- Борьба «Бух барилдаан»
- Стрельба из национального лука
- Народная игра «Шагай Наадан»
- Шахматы «Шатаар»
- Шууд теннис
- Разбивание хребтовой кости «Хээршаалган»
- Тобшонаадан
Церковь Воскресения, п. Слобода
11:30 – Торжественное открытие благоустроенной в рамках программы ФКГС территории, прилегающей к Церкви Воскресения
- Освящение второго блока хрустального иконостаса
- Концерт духовного песнопения
МБУ «Кяхтинская ЦБС»
12:10 – Открытие Кяхтинской центральной библиотеки после капитального ремонта по программе «Дальневосточная субсидия на развитие центров экономического роста».
Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обручева
13:50 – Открытие выставки «Кяхтинцы — участники войны и труженики тыла»
Гостиные ряды:
12:00 – Открытие выставки-вернисажа «Кяхтинские зарисовки» (Союз художников Бурятии)
12:00 – Вернисаж «Расцветай, родной мой город» (Кяхтинская ДШИ)
Городская площадь:
12:00–16:00 – Праздничные площадки на городской площади:
- Интерактивная зона «Страна анимации» (Кяхтинское ЦДО)
- Молодежная площадка «Молодежь и дети»
- Купеческая ярмарка, мастер-классы, фото-зоны
- Выставка-ярмарка поселений и ТОСов Кяхтинского района
13:00–13:30 – Торжественное открытие праздника и старт юбилейных мероприятий «Кяхта-300»
13:30 – Интерактивная программа «Троицкосавское Алексеевское реальное училище» (Кяхтинская СОШ №4)
13:30 – Праздничный концерт «Живи и процветай, любимый город!»
(Выступление народных, фольклорных и творческих коллективов Республики Бурятия)
14:00 – Конкурс этно-моды «Дыхание Песчаной Венеции»
20:00–22:00 – Дискотека в стиле 90-х
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один