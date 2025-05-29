Общество 29.05.2025 в 11:20

Кяхта готовится к празднованию 300-летию города

Уже опубликована программа праздничных мероприятий на 14 и 15 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
Кяхта готовится к празднованию 300-летию города

14 июня состоится торжественный старт юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию исторического города России – Кяхта (возрастное ограничение 6+).

Это мероприятие станет отправной точкой для серии крупных торжественных историко-культурных и спортивных событий, запланированных на два года до празднования юбилея города в 2027 году.

Программа праздничных мероприятий:

14 июня, г.Кяхта, КСК «Олимп» 

10:00–10:30 – Фестиваль национальных видов спорта «Хяагтын Нааданууд»

- Борьба «Бух барилдаан» 

- Стрельба из национального лука 

- Народная игра «Шагай Наадан» 

- Шахматы «Шатаар» 

- Шууд теннис 

- Разбивание хребтовой кости «Хээршаалган» 

- Тобшонаадан   

 Церковь Воскресения, п. Слобода 

11:30 – Торжественное открытие благоустроенной в рамках программы ФКГС территории, прилегающей к Церкви Воскресения

- Освящение второго блока хрустального иконостаса 

- Концерт духовного песнопения 

МБУ «Кяхтинская ЦБС»

12:10 – Открытие Кяхтинской центральной библиотеки после капитального ремонта по программе «Дальневосточная субсидия на развитие центров экономического роста».

Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обручева

13:50 – Открытие выставки «Кяхтинцы — участники войны и труженики тыла» 

Гостиные ряды:  

12:00 – Открытие выставки-вернисажа «Кяхтинские зарисовки» (Союз художников Бурятии)

12:00 – Вернисаж «Расцветай, родной мой город» (Кяхтинская ДШИ)

Городская площадь:

12:00–16:00 – Праздничные площадки на городской площади: 

- Интерактивная зона «Страна анимации» (Кяхтинское ЦДО) 

- Молодежная площадка «Молодежь и дети» 

- Купеческая ярмарка, мастер-классы, фото-зоны 

- Выставка-ярмарка поселений и ТОСов Кяхтинского района


13:00–13:30 – Торжественное открытие праздника и старт юбилейных мероприятий «Кяхта-300» 

13:30 – Интерактивная программа «Троицкосавское Алексеевское реальное училище» (Кяхтинская СОШ №4) 

13:30 – Праздничный концерт «Живи и процветай, любимый город!» 

(Выступление народных, фольклорных и творческих коллективов Республики Бурятия) 

14:00 – Конкурс этно-моды «Дыхание Песчаной Венеции» 

20:00–22:00 – Дискотека в стиле 90-х

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

 

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