Кяхта готовится к празднованию 300-летию города

14 июня состоится торжественный старт юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию исторического города России – Кяхта (возрастное ограничение 6+).

Это мероприятие станет отправной точкой для серии крупных торжественных историко-культурных и спортивных событий, запланированных на два года до празднования юбилея города в 2027 году.

Программа праздничных мероприятий:

14 июня, г.Кяхта, КСК «Олимп»

10:00–10:30 – Фестиваль национальных видов спорта «Хяагтын Нааданууд»

- Борьба «Бух барилдаан»

- Стрельба из национального лука

- Народная игра «Шагай Наадан»

- Шахматы «Шатаар»

- Шууд теннис

- Разбивание хребтовой кости «Хээршаалган»

- Тобшонаадан

Церковь Воскресения, п. Слобода

11:30 – Торжественное открытие благоустроенной в рамках программы ФКГС территории, прилегающей к Церкви Воскресения

- Освящение второго блока хрустального иконостаса

- Концерт духовного песнопения

МБУ «Кяхтинская ЦБС»

12:10 – Открытие Кяхтинской центральной библиотеки после капитального ремонта по программе «Дальневосточная субсидия на развитие центров экономического роста».

Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обручева

13:50 – Открытие выставки «Кяхтинцы — участники войны и труженики тыла»

Гостиные ряды:

12:00 – Открытие выставки-вернисажа «Кяхтинские зарисовки» (Союз художников Бурятии)

12:00 – Вернисаж «Расцветай, родной мой город» (Кяхтинская ДШИ)

Городская площадь:

12:00–16:00 – Праздничные площадки на городской площади:

- Интерактивная зона «Страна анимации» (Кяхтинское ЦДО)

- Молодежная площадка «Молодежь и дети»

- Купеческая ярмарка, мастер-классы, фото-зоны

- Выставка-ярмарка поселений и ТОСов Кяхтинского района





13:00–13:30 – Торжественное открытие праздника и старт юбилейных мероприятий «Кяхта-300»

13:30 – Интерактивная программа «Троицкосавское Алексеевское реальное училище» (Кяхтинская СОШ №4)

13:30 – Праздничный концерт «Живи и процветай, любимый город!»

(Выступление народных, фольклорных и творческих коллективов Республики Бурятия)

14:00 – Конкурс этно-моды «Дыхание Песчаной Венеции»

20:00–22:00 – Дискотека в стиле 90-х

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один