Общество 02.06.2025 в 11:46

На завершение реконструкции «Ульгэра» в Улан-Удэ просят еще 232 миллиона

Теперь объект обещают сдать в 2026 году
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Текст: Петр Санжиев
На завершение реконструкции «Ульгэра» в Улан-Удэ просят еще 232 миллиона
Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова
На сессии Хурала Бурятии планируется рассмотреть вопрос о выделении 232 млн рублей на продолжение реконструкции театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ. Об этом сегодня сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева на встрече со СМИ. 

Сейчас с подрядчиком – компанией «Бурятпроектреставрация» - хотят расторгнуть контракт. В настоящее время степень готовности объекта составляет порядка 80 процентов. 

По словам министра, то, что уложиться в первоначальный срок проведения работ подрядчик не сможет, стало ясно еще в прошлом году. Сегодня все пришли к общему мнению, что срок надо переносить. В настоящее время в республике готовят обращение с просьбой перенести срок завершения реконструкции на 2026 год. Помимо ситуации с подрядчиком, в которой сейчас разбираются силовики, картину с реконструкцией усугубляет инфляция и подорожание материалов.

Напомним, когда объект превратился в долгострой, он привлек внимание правоохранителей. В итоге недавно в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже фигурантом дела «Ульгэра» стал и руководитель Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и отправили под домашний арест.

Отметим, изначально реконструкция здания театра оценивалась в более 900 миллионов рублей, а сам объект планировали сдать в начале 2024 года.
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