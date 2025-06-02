Общество 02.06.2025 в 12:31
У тарифов ТГК-14 в Бурятии нашлись защитники
Республиканская служба по тарифам считает их экономически обоснованными
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии Республиканская служба по тарифам (РСТ) вступила в публичную полемику с прокуратурой, которая ранее назвала тарифы ТГК-14 завышенными на 25%. Ведомство распространило официальный пресс-релиз, из которого следует, что оно так не считает.
Как сообщили в РСТ, тарифы на тепло для ТГК-14 в Бурятии ежегодно устанавливаются на уровне, утвержденном ФАС России и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ.
«Указанные тарифы являются экономически-обоснованными, что подтверждается проверками ФАС России. Кроме того, текущая деятельность ТГК-14 дополнительно не финансируется из республиканского бюджета, как это принято в Забайкальском крае. Индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в Бурятии и в Улан-Удэ ежегодно не превышают уровни, установленные правительством России», - заявили в ведомстве.
В РСТ также отметили, что действующий тариф на тепло в Улан-Удэ для населения и для прочих потребителей составляет 2600 руб/Гкал с НДС, что «ниже среднего уровня тарифов среди теплоснабжающих организаций России, который составляет 2645 руб/Гкал».
Что касается 1,3 млрд. рублей, которые прокуратура назвала необоснованными затратами ТГК-14, включенными в тариф, то, по заявлению РСТ, «данные затраты являются сверхнормативным расходом топлива и в тарифы никогда не включались».
«Однако ТГК-14 фактически понесло данные затраты в связи с изношенностью и неэффективностью работы ряда котельных города. Данные сверхнормативные расходы по методике подлежит ставить в затраты ТГК-14 со знаком «минус» при установлении тарифов в будущем периоде регулирования, что и делает РСТ РБ ежегодно. Прокуратура предлагает исключить данные затраты в течение одного года. Учитывая значительный рост цены на топливо, превышающий прогнозные показатели, это может привести к резкому ухудшению финансового положения ТГК-14 и создаст риск снижения надежности теплоснабжения потребителей Улан-Удэ», - заявили в тарифном ведомстве.
Напомним, прокуратура уже направила в Верховный суд Бурятии иск о признании недействующим приказа Республиканской службы по тарифам, которым установлены действующие сейчас тарифы. В настоящее время заявление надзорщиков находится на рассмотрении.
Ранее силовики задержали руководителей и совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры энергокомпании обманывали регулирующие органы Бурятии и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».
Как сообщили в РСТ, тарифы на тепло для ТГК-14 в Бурятии ежегодно устанавливаются на уровне, утвержденном ФАС России и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ.
«Указанные тарифы являются экономически-обоснованными, что подтверждается проверками ФАС России. Кроме того, текущая деятельность ТГК-14 дополнительно не финансируется из республиканского бюджета, как это принято в Забайкальском крае. Индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в Бурятии и в Улан-Удэ ежегодно не превышают уровни, установленные правительством России», - заявили в ведомстве.
В РСТ также отметили, что действующий тариф на тепло в Улан-Удэ для населения и для прочих потребителей составляет 2600 руб/Гкал с НДС, что «ниже среднего уровня тарифов среди теплоснабжающих организаций России, который составляет 2645 руб/Гкал».
Что касается 1,3 млрд. рублей, которые прокуратура назвала необоснованными затратами ТГК-14, включенными в тариф, то, по заявлению РСТ, «данные затраты являются сверхнормативным расходом топлива и в тарифы никогда не включались».
«Однако ТГК-14 фактически понесло данные затраты в связи с изношенностью и неэффективностью работы ряда котельных города. Данные сверхнормативные расходы по методике подлежит ставить в затраты ТГК-14 со знаком «минус» при установлении тарифов в будущем периоде регулирования, что и делает РСТ РБ ежегодно. Прокуратура предлагает исключить данные затраты в течение одного года. Учитывая значительный рост цены на топливо, превышающий прогнозные показатели, это может привести к резкому ухудшению финансового положения ТГК-14 и создаст риск снижения надежности теплоснабжения потребителей Улан-Удэ», - заявили в тарифном ведомстве.
Напомним, прокуратура уже направила в Верховный суд Бурятии иск о признании недействующим приказа Республиканской службы по тарифам, которым установлены действующие сейчас тарифы. В настоящее время заявление надзорщиков находится на рассмотрении.
Ранее силовики задержали руководителей и совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры энергокомпании обманывали регулирующие органы Бурятии и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».