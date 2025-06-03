Гусиное озеро в Бурятии накрыло полчище мошкары

Жители Гусиноозерска жалуются на сезонное нашествие мошкары. Тучи насекомых атаковали не только территорию у озера Гусиное, но и сам город в Селенгинском районе.

Местные сообщают в районном паблике о том, что, приезжая к озеру, не могут даже выйти из машины, чтобы подышать свежим воздухом – насекомые облепляют и машину и все остальное. Между тем, другие жители говорят, что мошкара – это отличная подкормка для рыбы, так как сейчас идет нерест окуня. Однако успокаивает всех то, что продлится этот насекомый беспредел недолго – осталось подождать недельку-другую.

Фото: скриншот видео ТГ-канала «Весь Гусиноозерск»